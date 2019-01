La Rosca de Reyes, una tradición milenaria

En familia, amigos o compañeros de trabajo, este domingo seis de enero se celebrará el Día de Reyes, en la cual, la tradición es compartir una pan en forma de rosca con confites, en la que se encuentran escondidos muñequitos, que simboliza al Niño Jesús.



La tradición impuso que quien al partir la rosa encuentra un monito, estará obligado a ofrecer un convivio con tamales y champurrado o atole, el próximo dos de febrero, festividad del Día de la Candelaria, en la que la Iglesia celebra la presentación de Jesús al templo y la purificación de la Virgen María.



A decir, de los estudiosos la celebración tiene orígenes prehispánicos y católicos pues en aquella época los habitantes de varios poblados llevaban a los templos mazorcas o maíz con el fin de que estas sean bendecidas para sembrarlas posteriormente y así cumplir con el ciclo agrícola.



Este proceso o ritual lo hacían los antepasados el dos de febrero que de acuerdo al calendario Azteca era el primer día del año y lo celebraban en honor a Tláloc, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl, todo esto coincidió con el día en que se presentó al Niño Jesús ante el Templo de Jerusalén.



De esta manera en que se mezclan las tradiciones indígenas con las españolas y desde eso se empieza a celebrar el día de La Candelaria.



Según el portal Catholic.Net el 6 de enero se celebraba desde tiempos inmemoriales en Oriente, pero con un sentido pagano.



Detalló que en Egipto y Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero se recordaba el nacimiento del dios Aion. Creían que él se manifestaba especialmente al renacer el sol, en el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 de Enero. En esta misma fecha, se celebraban los prodigios del dios Dionisio en favor de sus devotos.



La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos de Oriente relacionados con el solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del Siglo IV, a través de lo que hoy es Francia.



Detalla que esta festividad se origina en el pasaje bíblico de la visita de los Reyes Magos a Belen, para adorar a Jesús y su desobediencia al Rey Herodes, quien les dijo que cuando encontraran al Rey, al Salvador, le dijeran donde estaba para también adorarlo, aunque en realidad su intención era matarlo.



Recuerda que después de que los Reyes adoraron a Jesús, un ángel les avisó que no regresaran donde Herodes y ellos regresaron por otro camino.



Herodes al enterarse que había nacido el Rey que todos esperaban, tuvo miedo de perder su puesto y ordenó matar a todos los niños menores de dos años entre los cuales se encontraría dicho Rey.

La Sagrada Familia huyó a Egipto y el niño Dios se salvó, otras familias escondieron a los bebés en tinajas de harina y así no fueron vistos y salvaron sus vidas.



Desde entonces, los judíos comían pan ázimo el 6 de enero en el que escondían un muñeco de barro recordando este acontecimiento.

Los primeros cristianos tomaron un poco de esta tradición y la mezclaron con la historia de la visita de los Reyes Magos para la celebración de la Epifanía: cambiaron el pan ázimo por pan de harina blanca y levadura, cocida en forma de Rosca, endulzándolo con miel y adornándolo con frutos del desierto, como higos, dátiles y algunas nueces.

Para los cristianos, la forma circular de la rosca simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Los confites son las distracciones del mundo que impiden encontrar a Jesús.



El cuchillo con que se parte la rosca representa el peligro que tuvo en el hijo de Dios en época de Herodes.



Catholic Net informa que el muñequito escondido dentro de la rosca, simboliza al Niño Jesús que los reyes no encontraban porque la estrella desaparecía.

Esta costumbre de los cristianos de Palestina llegó a Europa y posteriormente a América y a todo el mundo.



En México, pensar en la rosca de reyes es tener presente una reunión en familia o con amigos, el que encuentra el muñequito de la rosca se convierte en el centro de la fiesta.



Todavía en algunas comunidades a quien encuentra el monito se le pone una corona hecha de cartón y cubierta de papel dorado y se le da el nombramiento de “padrino del Niño Jesús”.

El padrino deberá vestir con ropas nuevas a la imagen del niño Jesús del nacimiento y presentarlo en la Iglesia el día 2 de Febrero, día de la Candelaria. Después hará una fiesta con tamales y atole.