Estatales solo están en Cuauhtémoc viendo telenovelas en el hotel: Alcalde

Cuauhtémoc.- El Presidente Municipal de Cuauhtémoc Carlos Tena Nevárez, solicitó el apoyo a regidores por las denuncias que ha realizado contra la Comisión Estatal de Seguridad y el Mando Único Policial agregando que en Cuauhtémoc, sólo existen 14 elementos que ven telenovelas en el hotel que pagaba el Ayuntamiento anterior de Cuauhtémoc.

El edil municipal, destacó el temor entre los elementos activos de la policía municipal, por la espera de represalias que puedan presentarse derivado de estas declaraciones que dijo, reconoce que ponen en peligro su vida y la de su familia.

“Yo creo que el Gobernador no sabe que tiene 14 elementos, por que a raíz de que dejamos de pagarles el hotel, se fueron 50 o 60 elementos que están ahí, viendo telenovelas ahí y que se salen a ver a quien friegan, haber a quien soban, si es muy delicado, pero es cuestión de que haya voluntad política para solucionar el asunto” declaró en la sesión pública de este jueves.

Al respecto del decreto, el Secretario Municipal Héctor Barraza, mencionó que no se ha revisado los alcances en las facultades que el Mando Único confiere al policía municipal que tiene perfil preventivo, así como el tema de que dicho decreto, iba a aplicarse en municipios con problemas de seguridad, sin embargo dijo, no se presenta en municipios con alta incidencia delictiva, sino e Cuauhtémoc en donde no se tiene un problema de índice en delitos de alto impacto que justifiquen su estadía, por lo que agregó que la comodidad que ofrece Cuauhtémoc, les permite esta operatividad para municipios cercanos.

Así mismo, mencionó que se trata de una falta de respeto a la autoridad municipal, el no señalar de manera formal los motivos que llevaron al retiro de los elementos del Mando Único en Cuauhtémoc situación en la que dijo, se debe tener un contacto con el propio Gobernador Javier Corral por ser él quien firma el decreto, y no con personas de segundo o tercer nivel.

Tena Nevárez, explicó a los regidores, en el ánimo de transparentar lo ocurrido en sus declaraciones y la réplica de la Comisión Estatal de Seguridad, en que no se les pidieron las oficinas, sino que se les ofreció un escritorio para las dos personas del Mando Único que estaban en la corporación y se tomaron las oficinas para el resto de los 180 elementos, asó como la petición de las dos patrullas que se usaron, por denuncias de que se cometían “Pillerías” en unidades municipales y los quejosos pensaban que se trataba de agentes municipales.

Finalmente, se mencionó que solo se tiene que resistir un par de meses más en caso de que el Gobierno del Estado no decida atender el asunto, para continuar tratando el asunto de manera directa con la federación.