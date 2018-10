Pide IP de Cuauhtémoc reinstalación de Mando Único y ayuda del Ejército

Cuauhtémoc.- Durante el desarrollo de la Mesa de Seguridad en donde se reúnen corporaciones policiacas que laboran en Cuauhtémoc, se pidió por parte de la iniciativa privada la reinstalación del Mando Único en Cuauhtémoc por parte de la Comisión Estatal de Seguridad, así como el apoyo con rondines preventivos al Ejército Mexicano.

Este viernes, se cumplieron 4 años de la puesta en marcha de la Mesa de Seguridad implementada por Ficosec con el ánimo de fomentar la coordinación entre la policía federal, estatal, de la Fge, y de la policía municipal, así como del Diputado Federal y local en turno, para que todos trabajen en una misma sintonía, en esta reunión, no decidió participar la representación del gobierno de Cuauhtémoc.

Al respecto, el alcalde Carlos Tena Nevárez, mencionó que su ausencia de sebe a que en este tipo de espacios solo se ventilan estadísticas que “generalmente están maquilladas”, motivo por el que mencionó prefería atender los problemas que se presentan en la sociedad.

Con motivo de estas declaraciones, el Fiscal de la Zona Occidente mencionó que espacios como la Mesa de Seguridad son precisamente para corroborar información y que como autoridad ni el alcalde ni el DIrector de Seguridad Pùblica atienden la detención de los ladrones, por lo que dijo es válida su presencia en esta mesa, por lo que consideró se trata más bien de una evasión sobre cuestionamientos en torno a sus declaraciones contra el Mando Único en Cuauhtémoc.

Posterior a la Mesa de Seguridad Álvaro Serrano, Director General Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad, mencionó que ante el retiro de herramientas para trabajar, se decidió retirar el Mando Único, para reorganizar la forma de trabajar en Cuauhtémoc ahora con esta petición que le hiciera la iniciativa privada de cumplimentar el decreto.

“A partir de que no se está ejerciendo el Mando Único se están incrementando algunos delitos, me preocupa que no haya asistido el Presidente Carlos tena ni el Director de Seguridad” comentó Serrano Escobar quien mencionó que se sigue operando, pero de manera externa a través de 50 elementos de la Ces en Cuauhtémoc.

En representación de la iniciativa privada que integrar a las cámaras empresariales, Rubén Párraga Hernández, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó las declaraciones públicas del alcalde de Cuauhtémoc en torno a la rispidez con la Ces, destacando que como iniciativa privada, se está solicitando el cumplimiento del decreto instalado por el Gobierno del Estado con el Mando Único en Cuauhtémoc.

Explicó que se tiene la tranquilidad de que la Comisión Estatal de Seguridad trabaje en Cuauhtémoc aunque sea de manera externa y reiteró la invitación que siempre ha tenido al gobierno municipal para participar en la coordinación y trabajo que tienen las corporaciones municipales que prestan servicio en Cuauhtèmoc.

Así mismo, y ante la presencia de la representación del Segundo Batallòn de Infantería, se solicitó de igual manera su intervención con rondines de disuasión en la ciudad para también contribuir a la seguridad que perciba el ciudadano común en materia de seguridad.