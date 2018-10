Municipales quedarían detenidos si intervienen en decomisos de chuecos

Cuauhtémoc.- El empeño del gobierno municipal por atender a la ciudadanía que tiene un vehículo de ilegal estancia en el país, pudiera llevar a la detención de los agentes municipales que se presten a obstaculizar cualquier aseguramiento de vehículo de los denominados chuecos.



Así lo dio a conocer el Fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón quien aclaró que conforme a las leyes que nos rigen a todas las personas, se establece que cualquier vehículo que no porte las debidas placas, es propenso de ser acusado de contrabando.



A pesar de la conclusión de inconstitucionalidad que regidores del Ayuntamiento establecieron en la intención primaria del gobierno local de emitir un engomado que permita en Cuauhtémoc el tránsito de los llamados “vehículos chuecos”, ahora se analiza, la posibilidad de que dicho engomado se emita a través de un organismo descentralizado del Gobierno Municipal, pero que funciona bajo la directriz de éste, el Consejo Municipal de Urbanización.



“Es un acto meramente recaudatorio” mencionó al respecto el fiscal Carrasco Chacón quien explicó que aún y cuando sea el mismo gobierno o un organismo descentralizado o una asociación civil, no se regulariza la situación legal del vehículo, por lo que el dinero que se invierta en el engomado municipal, no defiende ante ninguna instancia, el tránsito de un vehículo sin placas.



En la aplicación de la ley, dijo el fiscal que se ha atendido la problemática social de la población y por eso se flexibiliza la aplicación de la misma, por eso, se es tolerante con los vehículos 2010 o anteriores que no tengan placa y solo se pide que no lleven polarizados que impidan la visibilidad al interior del vehículo, aun y cuando esté en la ley que se trata de contrabando.



Al cuestionarle sobre si el respaldo del gobierno municipal implique el uso de elementos policiacos en los decomisos, Carrasco Chacón comentó que se habría de proceder a su detención, por obstaculizar la aplicación de la ley.



Agregó que no se procede a la detención de personas cuando obstaculizan el proceso de decomiso de “vehículos chuecos”, debido al problema social que se genera en este caso, cuestión que no aplica con los elementos policíacos por ser ellos quienes con su investidura, deben abonar a la aplicación de la ley.