Predial en Cuauhtémoc no tiene incrementos desde 2014

Cuauhtémoc.- El Tesorero municipal José Luis Orozco dió a conocer la aprobación por parte del pleno de regidores municipales de un incremento del 6% en la tabla de valores catastrales que son base de presupuesto de ingresos y egresos que se empieza a analizar.



Aún y cuando este incremento no establece un increment directo en el cobro del impuesto predial, se analiza alguna propuesta al Congreso del Estado para aumentar el impuesto predial, ya que el mismo, no ha sufrido ninguna actualizacion desde el año 2014.



“Nosotros comotesorería les vamos a dar algunas herramientas estdísticas a los regidores para que ellos puedan tomar una decisión, el impuesto predial trae un desfase en sus incrementos desde el año 2012, nosotros si creemos que debemos actualizarlos a valores más reales” comentó el Tesorero quien agregó que aún y cuando ésta es la intención, aún se está tratando el tema con los regidores, antes de emitir una propuesta en lo concreto al Congreso del Estado.



Sin embargo, ante el exhorto que realizó el Congreso del Estado para que los incrementos para la sociedad no excedan del 5% en comparación con el actual ejercicio fiscal, no se desestima que en estas mesas de análisis, se contemple sujetarse a este exhorto o bien argumentar algùn incremento mayor para aplicarse el siguiente año.