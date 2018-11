Presentará alcalde de Cuauhtémoc investigación propia al Gobernador

Cuauhtémoc.- El Presidente Municipal Carlos Tena Nevárez, mencionó en torno a la investigación propia que dijo desarrollar en el fallecimiento del agente Jesús Andrade Chagoya, que se habrán de presentar primeramente al Gobernador del Estado Javier Corral Jurado antes de cualquier llamado que haga la Fiscalía General del Estado.



A pregunta expresa sobre si habrá de atender algún llamado de la autoridad para presentar los datos que dijo tener sobre la privación de la libertad y asesinato del agente municipal mencionó “Yo quiero primero tener una plática con el gobernador,



ya hubo un acercamiento con el Secretario General y el Secretario Municipal, los elementos se los presentaremos al propio gobernador” comentó.



“No podemos quedarnos cruzados de brazo, no voy a descansar hasta saber quién hizo esto y que reciba su castigo correspondiente, es un dìa triste, es un dìa de luto, el gobierno está de luto y la sociedad también debe estar de luto porque perdemos un ser humano, pero esta persona se dedicaba a salvaguardar nuestra seguridad” comentó Tena Nevárez de manera posterior al evento de despedida ante la corporación.



En torno al ánimo que impera entre los elementos de la corporaciòn mencionò que se està en una situación difícil pero que le compete a él y al DIrector de la Policía afrontarla, agregando que se busca que los elementos sepan que el presidente está cercano a ellos y que no se olvide que se trabaja por dignificar el trabajo que desempeñan.



Finalmente, mencionó que aunque no es parte del trabajo de un policía el perder la vida, mencionó que son cosas que suceden, se trata de un evento desafortunado en donde se reiteró el apoyo total del Gobierno Municipal primeramente hacia la familia del agente y que se tendrá también con el resto de los elementos.