Por seguridad dan de baja a diez oficiales

Cuauhtémoc— Después de la difusión del video anónimo, en el cual un comando mantiene en cautiverio a un policía municipal y exhibe un interrogatorio, los nombres de los elementos que se mencionan fueron separados de sus cargos por seguridad.



Así lo dio a conocer el presidente municipal, Carlos Tena Nevárez, al subrayar que por protección de los oficiales y en atención a sus familias, se dio de baja temporal a 10 de los 12 agentes señalados.



Cabe recordar que luego del hallazgo del cuerpo del policía Jesús Andrade Chagoya, de 24 años, registrado el 31 de octubre pasado, se difundió el video a través del cual, interrogan a ese elemento y enlista supuestamente a jefes y compañeros que trabajan como ‘halcones’ para el Cártel del Tigre.



Aun cuando el alcalde consideró que ese material, que muestra al agente Jesús Andrade rodeado de personas con vestimenta tipo táctico, y denuncia la integración de policías y del propio director administrativo a un grupo delictivo; no debe ser tomado con seriedad por tratarse de una denuncia anónima, se dijo preocupado por el ambiente de desprotección para la corporación.



Indicó que por ello se dispuso la suspensión temporal, previa consulta con cada elemento, de 10 agentes señalados en dicho video a excepción del director administrativo de S e g u r i d a d Pública Municipal, Efrén Peñaflores y otro agente también mencionado, que prefirieron continuar con su encargo.



Lo anterior, basado también en las peticiones que las propias familias han hecho de salvaguardar la integridad de los oficiales involucrados.



A pesar de esta baja, los agentes son parte de investigaciones del área de Asuntos Internos de la Policía Municipal, según se dio a conocer.



En torno al comunicado, en el cual el fiscal general del Estado, César Peniche dijo que llamaría a comparecer a Carlos Tena por la información que aseguró tener sobre la condición de vida del agente, horas antes de ser ejecutado; el presidente municipal de Cuauhtémoc apuntó que acudirá con gusto a este citatorio y afirmó que se están preparando para ese evento.



Desde el 18 de octubre que el polipreventivo Jesús Andrade fue ‘levantado’ por varios hombres armados que lo interceptaran al término de su turno y cuando se dirigía a su domicilio, Tena Nevárez ha reiterado que busca una audiencia con el gobernador Javier Corral, quien hasta el día de hoy no lo ha atendido.



A decir del munícipe, no ha habido alguna reunión oficial para determinar la situación del decreto que obliga al Gobierno del Estado a tomar el mando de la Policía Municipal en Cuauhtémoc.



Finalmente, Carlos Tena reiteró su sospecha de que agentes estatales estuvieron involucrados en la privación de la libertad, tortura y asesinato del agente, condición que lo llevó a sostener que es su intención presentar estas pruebas al mandatario estatal, bajo la sospecha de que no está en conocimiento de todo lo que ocurre en Cuauhtémoc.