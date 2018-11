Hilo Diario

*NOMBRAN NUEVO JEFE DE GOBERNACIÓN



*JAIME RAMÍREZ, SE LA HICIERON TABLAS AL ALCALDE DE SAN PANCHO



*MORENA CAMARGO, INCANSABLES EN EL CAOS



NOMBRAN NUEVO JEFE DE GOBERNACIÓN. El ex Regidor, Antonio Orta Lorta fue nombrado el miércoles responsable de vigilar el cumplimiento a la Ley de alcoholes, vendedores ambulantes, permisos sanitarios para quienes ejercen la prostitución, desarrollo de actos masivos y una larga lista de responsabilidades.







Persona cercana a Eliseo Compeán, fue de aquellos que creyeron en el hoy alcalde en el 2009, cuando decidió desafiar acuerdos al margen de la opinión de la militancia panista, para forzar una elección interna y emprender meteórica carrera en el servicio público, ganando las cuatro elecciones Constitucionales en que ha participado.







Como parte de aquella decena de amigos de Compeán, Tony Orta le ha acompañado en todas las candidaturas, en la gestión anterior, 2016-18, fue suplente del regidor Sergio Muñoz Grijalva, que renunció por reacción en redes sociales luego de una desafortunada declaración, ahí entró al Cabildo Tony Orta como propietario.







No es improvisado en el servicio público, sabe lo que hace, es parte de un equipo de trabajo exitoso, proveniente de una familia enraizada en Delicias.







En próximos días se esperan nuevos nombramientos en Desarrollo Urbano y en Servicios Médicos Municipales, al quedar vacante esta última, por la renuncia del alcalde suplente, Juan Carlos “Pato” Gómez, hoy presidente del Consejo de Administración de la JMAS.



Boquilla. SE LA HICIERON TABLAS AL ALCALDE JAIME RAMÍREZ. El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección para elegir al Presidente Seccional de La Boquilla en el municipio de San Francisco de Conchos. La primera prueba para la administración priista del alcalde Jaime Ramírez y no la pasó. Isidro Muñoz, jubilado de CFE y simpatizante abierto del PAN gana la elección por ocho votos. Antonio García Anaya, cuñado de la actual secretaria del Ayuntamiento Olga Velo, se quedó con el cazo hirviendo y las hieleras llenas. Por lo próximos tres años el inge Ramírez tendrá que ser puntual con los 120 mil pesos mensuales que cuesta la manutención del Seccional, el cual duplica en población a la cabecera municipal. La cantidad referida incluye el sueldo para los 15 elementos que seleccionará y habilitará el presidente seccional electo Chilo Muñoz. En términos coloquiales, el único alcalde del PRI en cientos de kilómetros a la redonda, tendrá además que compartir el control de la parte más poblada y famosa de su territorio.







MORENA CAMARGO, INCANSABLES EN EL CAOS. Cuando pensabas que ya lo habías visto todo dentro del Comité Municipal de MORENA en Camargo, el caos sigue campeando. La primera regidora de la marca dentro del Ayuntamiento Karina Camacho, decidió renunciar a su filiación y abrazar las siglas del Partido del Trabajo. La representación del partido de AMLO duró menos de dos meses. La ahora regidora petista no soportó la tremenda grilla y el vacío total de liderazgo. Igual que el principal promotor de López Obrador en esta zona, Miguel Ángel Niño, la regidora Camacho decidió abandonar el barco aún antes de que el mártir de la cuarta transformación asuma el mando. Compartir un hecho real que aliente desde esta zona del estado lo que viene a partir del primero de diciembre es muy difícil. Absolutamente todas las señales son negativas. Alberto Lara, el dirigente reconocido por MORENA Chihuahua, tiene un reto enorme. Su última carta será sentir la mano de AMLO a partir del primero de diciembre. Por lo pronto el movimiento no tiene nada en la región, ni regidora ya.