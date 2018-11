LA COMISIÓN DEL TERROR

Carlos Gallegos Pérez





Cd. Delicias, Chihuahua





Nov/2018





Yo fui el escribidor





No quiero mi calavera





Me conformo con que paguen





Mi posada navideña







ARGELIA SILVA LEOS



Argelia la Presidente



De la Comisión de Historia



Pasará lista en noviembre



Entre quejidos de histeria







Presidirá otras sesiones



Para asuntos importantes



Les esperan más lecciones



Ya son pocos, no se espanten







La quisieron sepultar



Con su sombrero punteado



Tuvieron que serruchar



Para darle por su lado















LUPITA TREJO



Lupita Trejo, la Secre



A todo daba lectura



La quiero de mi asistente



Dijo el diablo con premura







Dile al profe tu marido



Y a tu hijito el arqui Trejo



Que ya descansas acá



Al lado de un diablo tuerto







BERTHA ALICIA TARANGO



Conociste bien la historia



De las haciendas antiguas



Ahora quiero que conozcas



Mis dominios, Bertha Alicia







No soy Salas ni Terrazas



Menos el Padre Gambino



Soy el diablo encarrerado



Que por tus huesitos vino







ABILIA FRANCO



Cantante muy entonada



Era pintora de altura



Bohemia y organizada



Le gustaba la cultura







De Julimes orgullosa



Cruzaba seguido el puente



Un día se cayó a una fosa



Que el diablo le puso enfrente







CONCHITA MÁYNEZ VILLALOBOS



Conchita Máynez soltera



De Villalobos de casada



Fue católica cristera



Escritora destacada







Tu padre fue Don Antonio



El Cronista de Delicias



Pero yo soy el demonio



Y más vale que estés lista







RODOLFO FIERRO CHAVARRIA



Viviste entre paquidermos



Y conchas petrificadas



Te conviene que arreglemos



Unas cuentas atrasadas







A donde vas a ir conmigo



Ya no hay ninguna esperanza



Y menos para contigo



Tan parecido a Carranza







YOLANDA QUIÑÓNEZ RIVERA



Con muchas sumas y restas



Ahorraba su buen caudal



Yoly Quiñónez, me prestas



Y no voy al Imperial







No piso tu territorio



Hasta que hagas el recorte



De la rifa de aquel óleo



Que Óscar le pintó al Quijote











Ya tienes al ganador



El premio ya lo entregaste



Ahora sí diles adiós



De mi favor te olvidaste







MACARIO GUILLÉN ROSALES



Emérito historiador



No me salgas conque fuiste



De Delicias fundador



Y en la Leyes profesor



De las bandas instructor



En la Prepa educador



Del deporte promotor



De artes diseñador



De música cantador











Eso argumentas cada año



Para darme el esquinazo



Pero esta vez te hago daño



Y cargo con tu espinazo







Más la partida has ganado



Y lo tengo muy presente



Ni modo, profe, descansas



En un lugar preferente







BERTHITA VALLES



Berthita Valles, yo sé



Que eres de alma deliciense



Generosa y desprendida



Te quiere mucho la gente











No creas que vengo por ti



Hoy me ocupo de otra cosa



Mientras sigas siendo así



No te apures, mi preciosa







MARÍA ESTHER PÉREZ



Casa de la Asegurada



Donde pasabas tus horas



Hoy viajas en tus camiones



Una vez ya jubilada







No necesitas reloj



El público queda enfrente



A las doce campanadas



Pasaré puntual a verte











No te asustes ni te espantes



No soy el diablo que piensas



Me das un boleto gratis



Y así ajustamos las cuentas







CUQUITA ESPINOZA



Fue secretaria graduada



Hoy vive con sus hermanas



Le encanta la historia hablada



Es gente documentada







No te hagas que no te queda



Sabes que te tengo vista



Me hago loco mientras pueda



Si los jueves pasas lista











CHUY ARAUJO NATIVIDAD



Locutor muy bien querido



Así lo dice la audiencia



Cuando el pobre deje el nido



Lamentaremos su ausencia







Se alejó para atender



De su esposa una aflicción



Pronto volverá a leer



Actas de la Comisión







Por ese gesto, mi Chuy



te pongo baja la vara



voy a darte otro tiempito



junto a tu güera Guevara











ARACELI VILLALOBOS



Excelente reportera



También investigadora



Conocida como güera



Se metió de historiadora







Requiero de tus servicios



Y que mejores mi imagen



En el averno tendrás



Sueldo fijo y porcentaje











TITA DE LA GARZA



Decía Tita de la Garza



Soy buena organizadora



Si me dan tantita chanza



Llego a dominar la historia







Sí organizaba muy bien



En el museo y en cultura



Acomodaba también



Con dinamismo y premura







Ya me fijé en tus destrezas



Le habló el diablo apantallado



Argelia, si me la prestas



Tendrá jornal bien pagado











GLORIA FRANCO DÍAZ



Sobrina de Abilia y Abel



Ingresó por sobrinisimo



Por trasgredir nuestra Ley



Voy a mandarte al abismo







De habilidades manuales



Diestra frente al pizarrón



En aquellos andurriales



Te subo de escalafón







Tienes empleo, ya lo sé



Para evitarme demandas



Vas y renuncias al Tec



Y luego te damos de alta











SALVADOR SALÁIS MONÁRREZ



Chava Saláis colorado



Todo el año se afanaba



Fue nogalero salado



Sus nueces se las robaban







De diplomático modo



Parecía educada dama



Luego mutaba de tono



A todos les atizaba







Deja ya de trabajar



Te vas a dañar la vista



En el infierno tendrás



Chamba como articulista











ABEL FRANCO



Fue profesor de deportes



Jinete y amansador



Lavaba viejos resortes



De autos coleccionador







Vivía arriba del caballo



Arrendaba mulas brutas



De Juárez hasta Ceballos



Conocía todas las rutas







Ya basta de cabalgatas



Y nueces garapiñadas



Se vienen a la fregada



Tú y Saláis tu camarada











MALULY GÓMEZ



Llegó con mucha energía



Con ganas de organizar



Maluly Gómez, eres mía



Yo sí te voy a pagar







Quiero que allá me aconsejes



Cómo poderle cobrar



A tanto automovilista



Su lugar de estacionar











BERTHA RAMOS CASAS



Ha diseñado folletos



Lo mismo que invitaciones



Y nunca le hemos pagado



Nos pasamos de gorrones







De perdida que nos pague



La cena de navidad



Hay que tenerla contenta



Por su gran creatividad







El diablo cargó con ella



A pesar de su estatura



Le dejó los pies de fuera



No cupo en la sepultura











VÍCTOR RAMOS



Hábil como tesorero



Aunque también impuntual



Aquí conmigo el dinero



Tendrás que multiplicar







Tesorero del dinero



En la comisión cobraba



Mantenía la cuota fija



A nadie se la pasaba







Pero el diablo no descansa



Y una trampa le tendió



Me metiste pluma cuata



Eso no perdono yo











JORGE CARLOS QUIROZ



Historiador impuntual



Faltaba mucho en la lista



Andaba en la Capital



En el mundo de la grilla







Le dijo el diablo malvado



Me hace falta un buen padrón



Tú que eres tan azulado



Te encomiendo esa misión