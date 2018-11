LA MESA DEL TERROR

Carlos Gallegos Pérez





Cd. Delicias, Chihuahua



























JUAN OCHOA BUNSOW







Sáquenme de aquí, cabrones



Gritó Chacho enfurecido



Con su chalupa varada



En este lado del río







Soy del Verde Ecologista



Y en la mesa de la entrada



Tengo mi curul ya lista



En silla muy pedorreada







No eres capitán ni nada



Eres puro paellero



Ya se acabó tu jornada



Político chaquetero











FERNANDO HERRERA MARTÍNEZ



Denme solo un minutito



Solicitaba meloso



Pero ya que se arrancaba



Hablaba, hablaba y hablaba







De todo sabía bastante



Y contestaba al instante



A Mauro López Velarde



De sus nueces hacía alarde







De ganadería a Rogelio



Daba clases diariamente



A Carlos de periodismo



A Pancho de son y ritmo











Ya me tienes hasta el gorro



Dijo el demonio furioso



A ver si en la tumba fría



Me das tantito reposo



















ROGELIO BEJARANO GARCIA



De aquel Bronco de Delicias



De andar y vestir vaquero



Ya ni los recuerdos quedan



Hoy es apacible abuelo







A todos contradecía



De su saber hacía gala



Cuando no le convenía



Con un chist! los aquietaba



















Yo no quiero averiguar



Dijo el diablo decidido



Como eres muy aferrado



Date por muerto, pelao







ELIZARDO VALLES MORALES



Eres de hablar muy llevado



Amonestó el diablo a Chardo



Echaste a perder la mesa



De tanto compa ilustrado







Acá te espero, Chardito



En el infierno también



Sabemos jugar pesado



Pinchi bato mal hablado



















FRANCISCO VALENZUELA LEYVA



Tú eres Pancho el trompetista



No le hagas al jubilado



Eres galán y cuentista



Con tu bigote atusado







Te necesito conmigo



Pues eres muy entonado



Serás el saxofonista



De la orquesta El Endiablado























JORGE VELÁZQUEZ QUIROZ



Es el menor de la mesa



Es de Meoqui regidor



Conocido como el Bebo



De Gándara apuntador







Esos de la cafetera



Te van a echar a perder



Mejor vente a la carrera



Para aquí en tu hoguera arder











JAVIER DELGADO GARCÍA



Injusta fama de flojo



Cargó siempre en sus espaldas



No se la pudo quitar



Ni yendo a bailar a Chalma



Te denuncian los meseros



Porque no les das propina



Veremos si en los infiernos



Me juegas a mí la misma











LUIS ARMANDO SÁNCHEZ LOZOYA



Presumía de las medallas



Que ganaba en natación



Era pura faramalla



Se ahogaba en un botellón











Vamos a ver qué tal nadas



Le dijo el diablo burlón



A ver si puedes llegar



De la mesa hasta el panteón







VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZARMENDÁRIZ



El doctore le decían



Fanático beisbolero



Llegaba a las diez barrido



Con un diente en el bolsillo











Por una irónica falla



El final de su jornada



Se debió a una postemilla



En una molar alojada























DAVID TREJO PÉREZ



Llegó del sur en huarache



Vino mucho muy hambreado



Era del INE mapache



Dejaba el plato lavado







Tus actas electorales



Son un puro garabato



Mejor te vas con las momias



De tu natal Guanajuato







MAURO LÓPEZ VELARDE



Doctorado Honoris Causa



Quizá se lo mereciera



Pero quedó la sospecha



De que era para la Fiera







Tiene una perra muy brava



Que le dicen la Vampira



Te la cargas en la espalda



Para que prenda tu pira







PEPE CARREÓN



Llegó el lechero



Llegó cantando



Se va el lechero



Se va llorando







Alegre y de gran sonrisa



De apetito exacerbado



Hoy toma leche sin prisa



En un diablo recargado.













































































































































































