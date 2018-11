Logran acuerdo y usuarios retiran plantón del Módulo4

Pasada la una de la tarde de ayer, los usuarios del Módulo 4 inconformes con el presidente Andrés Valles llegaron a un acuerdo con él luego de una reunión, en la que se establecieron nuevos canales de comunicación para evitar llegar a estos niveles de molestia.



El lunes por la mañana el acceso de dicha asociación civil fue cerrada, colocando tractores y evitando la entrada de personal y directivos.



Ayer se celebró una reunión entre los manifestantes y el presidente Andrés Valles, quien aclaró todos los puntos señalados por quienes alegaron que había malos manejos en el recurso económico; agua de riego adicional al que tienen derecho en su concesión; renta de maquinaria costosa, incluso se llegó a decir que había actos de revanchismo, ya que la mayoría que participó en la toma de las instalaciones eran usuarios que representaron a la planilla contraria a Valles.



Todos los puntos fueron despejados por el presidente del Módulo 4, quien hizo mención que no hay persecución de agricultores ‘contrarios’. “Tengo 61 años, hay más de 900 usuarios, no puedo estar diciendo a este sí y a este no le den agua”.



En torno al manejo de los recursos económicos precisó se tiene un Módulo con número negros: en una cuenta se tienen 2 millones de pesos y en otra alrededor de 25 mil dólares.



Por eso se estableció que todos habrán de pagar sus adeudos, incluyéndolo a él que aceptó tener un pendiente por agua de riego con el Módulo, pero explicó que como cualquier agricultor o lechero se ha visto en dificultades por los altos costos de producción que están viviendo en el sector.



Rechazó hacer rebajas en los cobros del agua adicional, es decir, aquella que se les vende después de haber consumido su concesión. Y lo explicó por el hecho que muchos agricultores ya hicieron el sacrificio de pagar ese volumen extra, por lo que no sería justo. Consideró que el próximo año se podría tener alguna consideración, pero se planteará a la directiva y a la asamblea.



El costo de hora por la maquinaria, de la que se dijo es más costosa que una particular cuando se trata de equipo propiedad de todos los usuarios, dijo que no se ha actualizado este renglón, pero lo hará. Recordó que el trabajo del Módulo es la operación, conservación y administración de la ACU, no son contratistas, aún así se hace cuando las condiciones lo permiten.



Finalmente las partes llegaron a un acuerdo de trabajar en coordinación para sacar adelante al Módulo y a los usuarios que lo conforman.