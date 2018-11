Se manifiestan habitantes de Guadalupe Victoria contra policías

Decenas de personas, se congregaron a temprana hora de ayer en los portales de la presidencia municipal de Meoqui, para manifestarse en forma pacífica, contra el abuso de autoridad de Seguridad Pública ante el caso de los detenidos de Guadalupe Victoria, haciendo llegar un oficio al alcalde Ismael Pérez Pavía, para solicitarle ingresar a la próxima sesión de Cabildo, para exigirle justicia.



Con el único fin de que el edil Pérez Pavía los escuchara y pusiera pronta solución a este tipo de actos, que aseguran van contra sus derechos humanos, los vecinos del Seccional de Guadalupe Victoria se unieron a la familia de las personas que el pasado 21 de octubre fueron agredidas al interior de su domicilio.



La señora Olivia Rodríguez, madre y esposa de los afectados, mencionó que el motivo de esta manifestación fue para dar a conocer la inconformidad que tienen, por la forma de actuar de las autoridades policiacas, aprovechando la ocasión para entregar un oficio en donde se solicita se les reciba este próximo 7 de noviembre en la sesión de Cabildo. “Nos congregamos para pedir justicia o un arreglo, pues los policías están violando nuestros derechos”, agregó.



Quienes estuvieron en este hecho se hicieron presentes para dar a conocer que siguen traumados por la psicosis que se generó, en donde incluso los niños salieron lastimados, así que por tal motivo están exigiendo a la máxima autoridad que regulen este modo de operar.



Una señora que fue testigo y además fue agredida física y verbalmente, mostró uno de los moretones que le dejaron los golpes propiciados por los mismos agentes, luego de que ella se metiera a defender a los implicados. “Yo me metí porque una niña que estaba en brazos de su madre, la estaban asfixiando al forcejear y una señora policía me pegó y me dijo que era por andar de metiche”, mencionó.



Al respecto, el gobierno municipal expresó lo siguiente:



Luego de que un grupo de ciudadanos expresaran su molestia en el municipio de Meoqui, por una vinculación a proceso de un padre e hijo que dejaron inconsciente a un policía, el Gobierno notificó que cualquier persona está en todo su derecho a expresar sus sentimientos y aseguró que serán atendidos y ampliamente respetados.



A través de Comunicación Social se informó lo siguiente: “Hay personas que se sienten agraviadas porqué un juez decidió vincular a proceso a un padre y su hijo, por dejar inconsciente y causar heridas de consideración a un policía municipal, luego de darse a la fuga por conducir en estado de ebriedad. Se atenderán con mucho respeto y tolerancia, a pesar de que un juez decretó legal la detención y decidió continuar con el proceso, ya que se reunieron elementos suficientes que presumen la comisión de un delito tipificado como lesiones”.



Las personas inconformes hicieron presencia en presidencia municipal, fueron atendidos por el regidor de Seguridad Pública, Luis Eduardo Baeza y por el secretario particular del alcalde, Miguel Ángel Quintero. Durante la protesta llamó la atención la presencia de ex candidatos a la presidencia municipal, militantes de Morena y del PRI. La dependencia municipal expresó lo siguiente:



“Las decisión del juez es respetable, exhortamos a la familia que se siente agraviada a que procedan con los medios legales a su alcance, el policía municipal está en etapa de recuperación por las heridas que le causaron”.



El Gobierno municipal de Meoqui informó que el alcalde, Ismael Pérez Pavía, ha dado instrucciones para que todos sean atendidos con mucho respeto.