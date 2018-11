Detectan billetes falsos de 500 y 200 pesos en comercio del centro

Los propietarios de negocios ubicados en la zona comercial, denunciaron a esta casa editorial la circulación de papel moneda falso de 500 y 200 pesos; aunque no cayeron en el engaño, alertan a la ciudadanía a estar al pendiente.







No obstante que hay más billetes detectados, dijeron que poco hace la autoridad para ponerle un alto, por ello no se han acercado a interponer denuncias a la agencia del Ministerio Público en contra de quien resulte responsable.







En lo dicho por uno de los encargados de caja, narró que desde el mes pasado se dieron cuenta de la circulación de billetes apócrifos, sobre todo en los de 500 y 200 pesos.







Respecto a un caso en particular, no se detuvo a los responsables, pero sí se retuvo el billete; es importante dar a conocer esto públicamente, para que otros negocios no caigan en la estafa, comentó, al mismo tiempo que pidió se reservara su nombre, por miedo a represalias.







En el mismo llamado se exhortó a los comerciantes a contar con las herramientas para revisar este tipo de papel moneda falso, los cuales son un plumón especial que al marcar el billete se pone negro en caso de ser apócrifo y el otro es una máquina que detecta los detalles por la luz que emite.







La moneda nacional legal cuenta con varias medidas, como imágenes a contraluz, movilidad de los “caracolitos” en la cinta poli cromática y textura del documento. En los billetes extranjeros también se puede observar la impresión rústica y un papel más grueso.