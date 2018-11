Exhiben altares de muertos y catrinas en Colegio Obregón

Como cada año la población estudiantil del Colegio Obregón realizó un festival del Día de Muertos, en donde como plus tuvieron a bien incluir eventos deportivos, culturales así como una exhibición de altares y pasarela de catrinas.



Gustavo Córdova Ortiz, director de esta institución educativa, destacó la excelente participación de los alumnos para este evento, pues sorprendido mencionó que ellos mismos (los estudiantes) sugirieron nuevas ideas para cada vez desarrollarlo con actividades que le den más realce e importancia, motivo por el cual además de presentar el altar de muertos por grupo, agregaron dinámicas deportivas, culturales y la exhibición de catrinas.



“Una educación integral no es solo trabajar en los aspectos académicos, sino fomentarlos con actividades extracurriculares, así que aprovechando estas fechas, les dimos la oportunidad a todos los jóvenes de participar en lo que mejor saben hacer”, dijo.



Primeramente, cada uno de los 6 grupos hicieron lo propio para construir un altar de muertos a quienes ellos quisieran homenajear, es decir, la temática era abierta, pudiendo incluir a un personaje histórico, artista o bien un ser querido de ellos mismos.



Los jueces para elegir al equipo ganador, tuvieron que calificar 4 importantes aspectos: originalidad, creatividad, colorido y proyección.



En estos altares estuvieron las alumnas vestidas de catrinas, dándole un plus a esta actividad, pero además hubo shows de música, artes marciales y demás espectáculos, que sin duda hicieron que este programa cumpliera su objetivo, de preservar las tradiciones mexicanas y conocer el significado de su importancia.