Hilo Diario

Calaveras



Eliseo Compeán



Andaba muy inconforme



Este alcalde que es un can



Lo mató dando uniformes



Se murió Eliseo Compeán.







No me importan tus becas



Mucho menos tus zapatos



Mientras no sean cosas chuecas



Ya no te doy guadañazos.







Ya lo llora Julio Ibarra



Checo carga su cortejo



Gaby carga su chamarra



Carreón cae frente al espejo.







Yo te llevo Villanueva



Le dijo la flaca al secre



Ya que tienes firma nueva



Te entierro con todo y depre.







Este grandote panzón



Educado y muy fuertote



Se lo llevan al panteón



Aunque sea muy machote.







Desplumaron a este gallo



David era escurridizo



Parece lo partió un rayo



En la particular no la hizo.







Aragón cuenta los pesos



Dicen es muy agarrado



La parca lo agarró a besos



Dejándolo sepultado.







Patricio era espectacular



Y dicen que jodía mucho



Tony Orta lo va a enterrar



Como si fuera un papucho.







Quiñones era muy bueno



No sé qué le habrá pasado



Cuentan que se escuchó un trueno



Luzbel ya lo ha levantado.







“Pato” Gómez llora mucho



Ahora que ganaba más



Lo trataron como chucho



No lo olvidará JaMAS.







Limpió todos los panteones



A Carlitos Lara van a enterrar



Entre empleados y llorones



Su cuerpo van a cremar…