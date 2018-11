Por las y los inocentes

Por todas aquellas niñas que fueron arrebatadas de sus familias. Arrancadas del amor y la confianza, tomadas por manos extrañas, ajenas, frías y sin empatía. Por su sufrimiento, por lo que padecen en el tiempo que son sometidas a torturas físicas y psicológicas, por su cuerpo físico y su mente, por su espíritu. Porque regresen a casa.



Por todos aquellos niños que perdieron su infancia. Por su inocencia y palabras dulces, por el cariño y los abrazos que se quedarán guardados en los labios de quienes les quisieron, por la energía de su inocencia, por los juegos perdidos, por su curiosidad innata, por aquellas formas locas que encontraban cuando se detenían a ver las nubes, por su esencia. Porque encuentren paz.



Por sus familiares y amigos, por las noches de desvelo, la preocupación, las lágrimas y las suelas gastadas en calles y montañas, por las voces y los gritos, por la impotencia, el enojo y la tristeza. Pero por sobre todas las cosas por la esperanza, la esperanza de encontrarles con bien y regresen a casa o lamentablemente por encontrarles y darles un último adiós.



No olvido el miedo que sentí en una pesadilla cuando yo era niña, aquella en la que aún con mis padres presentes, me tomaban por la ventana de dentro de aquel carro, uno de los primeros que se tuvieron por generaciones en mi familia. El miedo me congeló el cuerpo, pero el rápido latir del corazón me hizo abrir los ojos y entre sollozos sin querer despertar a nadie, me convencí a mí misma de que no era más que un sueño, mi propia imaginación. Pero no niego que de ahí en adelante, no pude pasar por aquel preciso lugar de mi pesadilla, en el asiento trasero de aquel automóvil sin sentir que la sangre corría más temprano. Aún hoy te sé decir en qué cruces de calles era aquel sueño.



Lo que no puedo imaginar es el terror que sufren quienes por más que aprietan los ojos, no pueden despertar de la pesadilla en la que alguien los ha sumergido, aquella que les impusieron contra su voluntad, aquella en la que les lastiman y no pueden hacer nada ante un escenario en el que son indefensos y quienes pudimos hacer algo para evitar la extrapolación de una situación tan difícil para la niñez.



Podría decir su nombre, pero no quiero faltarle a todos los demás nombres, a todas las demás memorias, a todas las madres y padres que guardaron uniformes de escuela y mochilas que no fueron vueltos a usar, juguetes con los que ya no se juega, planes que no serán ya más, vidas que se perdieron. Y a todos ellos quiero pedirles una disculpa, por no poder construirles el mundo que se merecen, por no poder protegerles del mal que existe en el mundo. Les pido una disculpa porque dentro de mí aún recuerdo aquella pesadilla, el terror con el que mi mamá me buscaba cuando desaparecía un segundo de su vista, cuando soltaba su mano y rápido la encontraba nuevamente.



Fallamos en crear un mundo en el que las calles sean seguras, sobrevivimos más que disfrutar la vida, nos culpamos de lo que fue y necesitamos prevenir lo que puede ser, necesitamos atender a la niñez protegerles como víctimas y no culparles de los comportamientos que imitan, de las consecuencias de traumas psicológicos. Cambiemos lo que podamos, como sociedad necesitamos estar más unidos que nunca, que nuestra fuerza radique en la empatía y la solidaridad, en el aprecio comunitario y en estar enfocados en el bien común. Niñas y niños inocentes y víctimas, no nos permitan olvidar su nombre y su causa.