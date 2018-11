Solicitará 'Yako' Rodríguez subsidio al gas por invierno crudo

El diputado federal Eraclio Rodríguez dijo que incluirá el gas en la solicitud, para lograr se conceda el subsidio en los energéticos que se usan para enfrentar la temporada invernal.



El popular ‘Yako’ Rodríguez, precisó que a más tardar el miércoles se tendrán las solicitudes en la dependencia que sea necesario, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta a la luz que se les da a muchos estados por el asunto del calor, “creo que nosotros nos lo merecemos por el frío”.



También ante Pemex o quién sea quien maneje los subsidios del combustóleo y del gas, se meterá esta solicitud. “Yo me comprometo a que se incluya en las peticiones, el tema del gas”. Agregó diciendo que buscará la firma de los compañeros (diputados) de Chihuahua y de Durango, al compartir la misma situación del clima; tal vez parte de Sonora, para hacer un solo planteamiento.



Incluso consideró que se pueden hacer zonas de aplicación, porque en el caso de Sonora no todo entraría, pero sí la parte de la sierra donde hay bastante frío.



Este año es excepcionalmente importante, porque estos subsidios se requieren porque hay menos trabajo por el asunto de las manzanas, de las cosechas y hay menos dinero, por lo que se tiene que hacer una reconsideración.



“Con esto del clima se nos vienen varias cosas. Por un lado en la región de Delicias hubo menos chiles, menos trabajo y la gente se va a Cuauhtémoc a las manzanas y en 15 días terminaron de piscar lo que normalmente se pisca en dos meses y medio, y finalmente todos los jornaleros agrícolas terminan en Sinaloa. Este año no pasó porque Sinaloa está devastado, no tienen cosecha y no hay trabajo, ya los jornaleros en el norte de la República están sin trabajo, por lo que hay una emergencia alimentaria en una gran parte de la zona rural de Chihuahua, parte de Durango, de Nayarit y alcanza hasta Hidalgo”.



“Entonces estoy promoviendo cómo podemos implementar una campaña emergente de alimentación a todo este sector. Estamos viendo que la Secretaría de Hacienda reciba a una comisión de la Cámara de Diputados y se atienda este asunto. Ahorita hay una indefinición porque los que están ya no quieren hacer nada y los que van a entrar no pueden hacer nada y la gente no puede esperar eso”, concluyó.