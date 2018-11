Una casa y sus respectivas escrituras, todo con un valor de 350 mil pesos, fue entregada por parte del alcalde de Camargo Arturo Zubía Fernández a la ciudadana Blanca Margarita Portillo Flores, ganadora del concurso “contribuyente cumplido del impuesto predial 2018”.



Emocionada por recibir las llaves de la vivienda ubicada en el fraccionamiento San Sebastián, calle Ramón Ortega número 309, la señora Portillo Flores llamó a la población a continuar apoyando con el pago oportuno del impuesto.



Por su parte, el alcalde Zubía refirió que Camargo no incrementará el impuesto y solo aplicará actualizaciones a los contribuyentes que hayan realizado alguna modificación importante a sus viviendas. Dijo que los esfuerzos serán orientados a ampliar la base de cumplidos, asesorando y apoyando cada caso en lo particular. “Si todos pagáramos el predial no existiría la menor necesidad de contemplar incrementos”, señaló.



En el mismo orden reseñó que los programas como uniformes, útiles escolares gratuitos y un sinnúmero de obras y programas, se cubren precisamente con la aportación de los ciudadanos, único impuesto que queda por completo en las arcas municipales. Finalmente anunció que en el 2019, además de los descuentos y el sorteo de enseres domésticos, la administración sorteará otra casa.