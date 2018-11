Acude Doña Jesús a visitar a sus fieles difuntos como cada año

María de Jesús Barraza, una señora de más de 60 años paseaba por el panteón municipal cargada de flores, botes y una escoba para limpiar las tumbas de sus seres queridos. Con lágrimas en los ojos recordó aquellos buenos momentos que pasaron.



A pesar del cansancio que se le notaba desde lejos, por haber llegado al campo santo caminando desde su casa, ubicada en Nuevo Delicias, cargaba con sacrificio su bolsa, dos coronas, ramos de crisantemos, un bote y una escoba, pues acudía a visitar a sus 10 familiares que están en el sueño eterno.



“Cada año vengo, la mayoría yo sola pues mis hijos trabajan, a limpiar las tumbas de mi mamá, mi padrastro, mis hermanas, sobrinos y muchos más, que ya ni me acuerdo que son míos”, detalló con cansancio en su rostro.



Mientras limpiaba una de las lápidas de sus seres queridos, se notaba cómo a pesar de acudir sola y estar batallando por cargar todos esos artículos pesados, estaba contenta, pues se detenía en pequeños momentos a contemplar los grupos musicales que alrededor tocaban, además saludaba a quien pasaba frente a ella y con amor retiraba la tierra que se iba acumulando en la tumba.



“Es lo mínimo que puedo hacer por ellos, pues cuando los tuve conmigo siempre fueron muy lindos y comprensivos, además no quiero que se sientan olvidados, por eso les pongo unas florecitas para que les de color”, mencionaba.



Ya con lágrimas en los ojos platicó que hace poco más de un mes murió su fiel compañera, detallando que era quien vivía con ella y pues, a pesar de las peleas cotidianas hoy le hace mucha falta, “extraño mucho a mi hermana, era mi compañía, sin embargo sé que ahorita ya está allá con Dios y con mi mamá y eso me consuela, pero este dolor de perderlas jamás aminorará con el tiempo”, concluyó Doña Jesu.