El arzobispo Miranda Weckman opina sobre aborto y marihuana

Chihuahua.- El arzobispo Constancio Miranda Weckmann, dio su opinión acerca de los temas del análisis de la Ley que permite el aborto, así como la legalización de la marihuana para uso recreativo, en donde enfatizó que a los ojos de Dios no está bien visto quitarle la vida a un ser inocente.



“El aborto, obviamente no es algo que Dios quiere, pues estamos negando la vida de un ser inocente en el seno de su madre, no está racionalmente admitido”, con estas palabras explicó que siempre su postura será estar en contra de dicha práctica y no por estar del lado de la mayoría o minoría, sino porque Dios da la oportunidad de vivir y es Él únicamente el que decide cuándo no.



En cuanto a la legalización de la marihuana para uso recreativo, refrendó que para uso medicinal, pudiera ser aceptable siempre y cuando no haga más daño del que ya padece el enfermo, sino que su principal uso debe ser aliviar o aminorar sus dolencias.



“Pero en forma recreativa, hay que pensar en las secuelas que deja y sobre todo cómo está actualmente la sociedad, si así, sin legalizar las drogas se han presentado hechos muy lamentables, ahora las personas sin estar en sus 5 sentidos sería peor, pero además todo lo que conlleva la vida familiar, laboral y social, no creo que sea conveniente, deberíamos en vez de abonar este mal, erradicarlo por completo para que por fin exista un mundo en paz”, concluyó.