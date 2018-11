Sin agua potable en Alvareñas por falta de pago

Desde el pasado lunes los usuarios del agua potable en la comunidad de Alvareñas en el Seccional de Las Varas no cuentan con el servicio de agua potable, a decir de los vecinos que hicieron saber esta situación.



Al parecer este se suspendió porque hay una gran cantidad de adeudo por parte de algunos de los habitantes del poblado, por lo que se considera injusto que las personas que sí pagan no tengan agua, comentaron.



Será este sábado el sexto día sin que se cuente con el vital líquido en esta población, por lo que las personas cumplidas esperan una reacción positiva por parte de la directiva de la Junta Rural de Agua, exhortando a los que adeudan a que se pongan al corriente para que el servicio vuelva a la normalidad.



Los afectados están solicitando la intervención de la autoridad municipal para que se organice una reunión, se platique del asunto y llegar a un acuerdo para que la gente que debe pague o se negocie, pues se está consciente de que la situación económica en la actualidad no es óptima para algunas familias, pero sí que se tenga la comparecencia de funcionarios de la cabecera, para que se tome con toda seriedad este asunto de la falta de agua en la comunidad de Alvareñas.