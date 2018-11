¿DÍA DE MUERTOS VS HALLOWEEN?

¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? Son preguntas que todo ser humano se ha planteado alguna vez.



Y esto ha ocurrido siempre.



Por ello todas las culturas del mundo han desarrollado ritos celebratorios de la muerte.







Hablaré de dos de ellos solamente: el Halloween y el Día de muertos. Les sorprenderá saber que no son antagónicos ni se contradicen.







El Halloween proviene de la tradición del pueblo celta. Los celtas se afincaron en el norte de Europa hace miles de años (es decir, previo al cristianismo, por eso se les considera paganos), y como casi todos los pueblos de la Tierra celebraban un ritual en otoño con el que daban la bienvenida al invierno y se despedían de la época de las cosechas.







Como en el norte de Europa los días de invierno son cortísimos y lo que predomina es la noche (y sin luz eléctrica, recuerden), se desarrolló la creencia de que los muertos regresaban en la oscuridad, así que para tenerlos contentos y no les fueran a hacer alguna maldad, se acostumbraba dejarles comida y bebida afuera de cada casa durante el día del ritual llamado "samain". Y para que los muertos hallaran los manjares, les dejaban velas encendidas que metían dentro de cráneos o de calabazas huecas con el fin de que no se apagaran (si se fijan esto es muy parecido a lo que se pone en los altares de muertos mexicanos: comida, bebida, velas, etc).







Cuando el cristianismo les llegó a los celtas este rito ya estaba muy arraigado en el norte de Europa, por lo que la iglesia lo adaptó al cristianismo. Declaró el día primero de noviembre "día de todos los santos" (en inglés "All Hallows"), de ahí que una noche antes se celebre la "All Hallows eve" (la "víspera de todos los santos"), que abreviado da "Halloween").







Lo que nos demuestran pues estas similitudes en festividades culturales tan alejadas entre sí en tiempo y espacio, es que los seres humanos de todas las épocas y de todos los lugares somos en esencia los mismos: con los mismos temores y las mismas esperanzas. Y con casi las mismas maneras de enfrentarlos.



Es decir, estas festividades no nos revelan lo sobrenatural, sino nuestra muy común naturaleza humana.