Sendos accidentes dejan un herido y daños de 40 mil pesos

Una persona lesionada por arrollamiento y un aparatoso choque entre dos vehículos se registraron durante la noche del pasado sábado en distintos hechos dejando además daños materiales de 45 mil pesos.



La Sub dirección de vialidad, informó que el accidente más relevante ocurrió por la noche del pasado sábado en la calle 11 y avenida 2ª del sector Sur hasta donde se movilizaron los agentes de vialidad.



En el percance vial participaron una camioneta tipo pick up de la marca Dodge, modelo 2015, color guinda con placas de este estado la cual se impactó contra un vehículo de la marca GMC, línea Safari, modelo 1987 y una tubería de drenaje.



Se informó que no se registraron personas heridas, solo el susto en los conductores y las pérdidas materiales que quedaron fueron de 40 mil pesos aproximadamente.



El otro accidente vial fue de tipo arrollamiento y se presentó a las 8:16 de la noche en el círculo del Reloj y avenida del Parque del sector Sur en plena zona centro.



Se trata de un automóvil de la marca Honda, línea Civic, modelo 2016, color gris, el cual embistió a un joven que sufrió varias lesiones y fue trasladado a un nosocomio de la ciudad.