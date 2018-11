Cortes de agua a los morosos en la población de Alvareñas

Este lunes comenzarán los cortes de agua potable al menos a 34 morosos de la comunidad de Alvareñas, pues la mesa directiva de este organismo adeuda una buena cantidad de dinero a la Comisión Federal de Electricidad.



Lo que se paga por el servicio apenas alcanza para cubrir este adeudo, que se ha rezagado por los morosos que no cumplen desde el año 2014, siendo alrededor de 7 usuarios, señalaron los directivos de esta Junta luego de terminar la reunión, que tuvo lugar en la plaza la mañana de ayer domingo.



Después de una plática de casi dos horas en que se analizó la problemática que se vive en esta población del Seccional de Las Varas, donde existen alrededor de 340 tomas a las que se les cobra una cuota de 65 pesos mensuales y que por los altos costos de la energía eléctrica no alcanzan para liquidar el monto total, por lo que se tienen que hacer convenios con la paraestatal; por ello este lunes solicitarán a los morosos con mayor débito que se pongan al corriente, ya que son personas que deben más de 2 mil pesos desde el 2014 a la fecha.



Se habló de realizar alguna actividad para que se pueda financiar el adeudo con la CFE, de lo contrario si no se hace algo definitivo este inconveniente seguirá dándose, pero tampoco es justo que la gente que sí cumple no tenga el servicio del agua, como sucedió desde el lunes de la semana pasada.



Dentro del mismo Seccional de Las Varas hay problemas en cuanto a la operación de las Juntas Rurales que no completan para cubrir el costo del consumo de energía eléctrica por el precio de la misma, indicaron, pues es mucho lo que se eroga por este concepto.



Se buscarán algunas alternativas para que esto no siga pasando pues es muy molesto, pero lo primero es que la gente que tiene adeudo pague, pues ya se acordó que si no lo hace el servicio se le cortará, cobrándosele una multa de doscientos pesos por maniobras de la maquinaria aparte de la cuota del mes.