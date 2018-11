Onave asegura que es una asociación legal

El presidente de Onave A. C., Everardo Romero Calderón, permaneció la mañana de ayer en la plaza del Santuario para recibir a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, a fin de darles a conocer que esta es una asociación legalmente constituida y que las promesas de otras organizaciones son falsas, pues la regularización aún no puede definirse.



La mañana de ayer se hizo una invitación general a los dueños de carros “chuecos”, a fin de darles a conocer las gestiones que aquí en esta asociación realizan, pero sobre todo para aclarar que las notas que se habían dado a conocer en días pasados, de que dicha agrupación era fraudulenta, son erróneas.



“Nosotros somos una asociación civil legalmente constituida, así que queremos informar a las personas que ya hemos metido oficios al Gobierno del Estado y otras dependencias como la Fiscalía, Hacienda y más, para que vean que no hacemos fraude, todo lo que realizamos es legal”, enfatizó.



Recalcando que es mentira lo que se dijo respecto a que Onave no tenía permiso para asesorar a los propietarios, hizo hincapié en que muchas de las otras organizaciones están utilizando el tema de la regularización para atraer más gente, siendo que esto es completamente falso.



“Esto no ha sido confirmado, claro tenemos que entablar comunicación con el próximo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que conozca esta problemática, pero aún no hay nada seguro, así que es importante decirles que no se dejen engañar ni que den dinero por algo que aún no existe”, concluyó.