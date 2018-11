Roban auto para robarle partes; policías lo recuperan

Sin auto estéreo, bocinas y varios artículos personales fue localizado y recuperado un automóvil que fue robado en calles del sector Poniente de la ciudad el pasado sábado por la noche y fue recuperado la mañana de lunes.







Los hechos se dieron antes de las nueve de la mañana de este lunes, cuando el ex propietario del vehículo Honda de color guinda lo observo cuando pasaba por la calle 28 sur a un costado de la escuela Francisco Villa reportándolo de inmediato al sistema de emergencias 911 así como a su actual dueño.



Entre avenidas 10 y 12 fue donde se encontraba, lugar a donde acudieron agentes municipales quienes aseguraron el auto honda, línea accord, modelo 1991, de color guinda, manifestando el propietario que le faltaba el acumulador, el.



Recordemos que este carro fue hurtado el sábado por la noche de un bar que se encuentra en el poniente de la ciudad, cuando al entrar el propietario a dicho bar por unos minutos y al salir ya no se encontraba, implementando un operativo de búsqueda pero no fue posible su ubicación hasta el día de hoy en la colonia Francisco Villa.



Se dijo por parte de los oficiales ahí presentes que el auto presentaba daños en la parte del encendido al momento que los ladrones lo pusieron en marcha.