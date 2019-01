Aparatoso choque deja daños de 50 mil pesos

Pérdidas materiales de 50 mil pesos, fue el saldo que dejó un aparatoso choque registrado la tarde del jueves en calles del sector Poniente de Delicias por no ceder el paso a otro vehículo.







La Sub dirección de Vialidad, informó que el percance ocurrió sobre la avenida 7ª y calle 7ª del sector Poniente.







Agentes de vialidad llegaron para levantar las actas del choque entre una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty, color gris, modelo 2002, con placas del estado de Chihuahua y una camioneta tipo pick up de color blanco modelo 2008 con matrículas de circulación EE-30-128.







El impacto fue lateral es decir que al no ceder la preferencia de paso fue impactada la Jeep en el costado izquierdo por una camioneta de color blanco dejando daños materiales de consideración.