Daños severos en pavimento de estacionamiento de la Ciudad Infantil

La definición de las vialidades que se están rehabilitando ya sea con bacheo o con el programa de sobrecarpetra, son por la importancia y su prioridad, por tal motivo la zona de estacionamiento de la Ciudad Infantil por el momento no está incluida, aún y cuando se conoce de su deterioro, consideró la directora de Obras Públicas, Gabriela Flores.



Usuarios de la Ciudad Infantil, además de quienes utilizan el estacionamiento porque acuden a caminar en el exterior de este espacio, dieron a conocer que el pavimento ya está en muy mal estado, por lo que pidieron a la autoridad algún trabajo que mejore las condiciones.



Prácticamente la carpeta asfáltica ya desapareció, dijeron algunos caminadores de esta parte que dejan sus vehículos en el estacionamiento de la Ciudad Infantil. Ellos, consideraron que se cumplen varios años, tal vez desde que fue construida esta infraestructura que no se le coloca material que mejore el estado de esta área.



Al respecto la funcionaria municipal, reconoció el desgaste que ha sufrido el asfalto en este lugar, pero dijo que por el momento la instrucción del alcalde Eliseo Compeán Fernández es trabajar en las vialidades prioritarias. Sacar adelante el programa de bacheo que mantenga un permanente mejoramiento de las rúas de Delicias, así como las calles prioritarias, y el estacionamiento de la Ciudad Infantil no entra en este rango, para el proyecto de trabajo que se tiene para este 2019.



No descartó que después se pueda integrar a un plan de rehabilitación, aunque refirió que se requiere hacer nuevo todo, desde terracerías hasta colocación de la carpeta asfáltica por los daños que ya presenta.