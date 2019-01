Municipio comienza a reparar maquinas extintoras

A raíz de la crisis que enfrenta el Departamento de Bomberos de Delicias por falta de máquinas extintoras, al estar la mayoría descompuestas por falta de mantenimiento preventivo, Presidencia Municipal pidió piezas para la reparación de las mismas y se enviará una solicitud de ayuda a otras localidades para no dejar vulnerable la ciudad.



Al respecto el alcalde Eliseo Campean Fernández, confirmó que las unidades están descompuestas pero no en su totalidad y trabajan en su reparación, además están en comunicación con los municipios aledaños para atender incendios en lo que se resuelve esta problemática.



“No es la primera vez que esto ocurre y no lo vamos a dejar pasar, en el año 2007-2010 la administración de Heberto Villalobos sufrió una situación similar con cero bomberas y se tuvo que pedir ayuda al municipio de Meoqui, nosotros no queremos que sea así el caso”, aseguró el edil.



Será un asunto prioritario resolver este problema que deja sin defensa a Delicias, en caso de que hubiera un incendio de grandes magnitudes.



Explicó que ya se consiguió una trasmisión, que será trasladada de la ciudad de Juárez a Delicias para reparar otra unidad lo antes posible, al igual otra máquina está en el taller para arreglarle el sistema eléctrico para que pueda funcionar.



Paralelamente el regidor de Protección Civil, Jorge Torres, solicitará al director de Seguridad Pública de Delicias Víctor Manuel Orona Holguín, hacer una solicitud y enviarla a los ediles y alcaldesas de otros municipios de la región centro sur para pedirles apoyo, como podría ser combustible, ya que Bomberos acude a diferentes lugares a sofocar incendios y todos los servicios que prestan representan un costo considerable.



Fue en la redacción de El Diario de Delicias donde se quejaron varios usuarios y decidieron hacer público su malestar al no recibir el auxilio de los bomberos, justo en el momento en que sufrieron un siniestro en su patrimonio.



Al pedir ayuda contestaron que no había unidades disponibles para atender el llamado. Tan es así que la tarde del jueves se alarmó por un supuesto conato de fuego en la tienda departamental Coppel donde evacuaron a clientes y personal, al cual no acudieron, como lo hacen habitualmente- y era por la falta de unidades.



Desde ese momento se confirmó que el departamento trabajaba con una sola bombera -la de menor capacidad-, al pasar las horas echaron a andar otra para atender los llamados de la ciudadanía y se espera que conforme pasen los días esto se resuelva.