Por los gastos de Navidad y de fin de año se prevé un aumento en la captación de pignorantes que acuden a las casas de empeño a dejar cualquier tipo de artículo, vehículos y en la actualidad dispositivos electrónicos para hacer frente a la denominada “cuesta de enero”.



El encargado de una conocida casa de empeño ubicada en el centro de la ciudad, expresó que actualmente hay muchos negocios de este giro, lo que hace que baje la captación de aparatos, pero no mucho.



En el mes de diciembre se tuvo muy buena temporada, aunque no oficializó dijo que alrededor de un 40 por ciento fue el aumento -pero pudo ser más-. Este número se mantiene durante ese mes.



Pero ahora en enero se espera un incremento porcentual considerable por parte de sus dueños, para tener efectivo que les permita hacer frente a sus necesidades.



Mencionó que dentro de los artículos que más se empeñan o dejan en garantía son equipos celulares, cámaras digitales, electrodomésticos de cocina, televisiones de plasma, tabletas digitales, computadoras, y en menor cantidad las joyas.



Es en los meses de diciembre, enero y febrero cuando se presenta mayor captación, otra época es a partir de que entregan las listas de útiles escolares, dijo que es ahí cuando se aumenta el número de personas que acuden a esos negocios en búsqueda de “obtener” dinero que ayude a pagar gastos “en un apuro”, siendo este principalmente el regreso a clases.



Las clientes potenciales en estos casos son las mujeres madres de familia, “que se acercan y nos traen cadenas, dijes o anillos, por la situación económica tienen que empeñarlos; pero ya al fin del año son varones quienes llevan celulares, pantallas, entre otras cosas para pagar los regalos, la cena de navidad, etc., gastos que se generan en las fiestas decembrinas”.