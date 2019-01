Grupo Progreso compra Bankaool

Con sede en Delicias, en los primeros días de febrero entrará en operaciones Bankaool, banco deliciense que se adquirió por un grupo de 95 accionistas que integran las empresas de Unión Progreso. Con lo anterior la licencia autorizada para Banco Progreso Chihuahua se cancela, según expusieron directivos y miembros del Consejo de la nueva institución.



Tras 42 años de que se creó por agricultores de la región centro-sur la Unión de Crédito Progreso y con la intención en el 2008 de crear un banco, ayer se anunció de manera oficial que ya se cuenta con la autorización correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que permitió la adquisición de Bankaool al que se habrán de transferir las 40 mil cuentas y los 35 mil clientes que se tienen en las empresas Progreso.



Sin embargo, explicó en conferencia de prensa el director general Sergio Eliseo Segovia Sáenz, que la intención de la nueva figura como los es convertirse en una institución de banca múltiple es llegar a donde la población no tiene este tipo de servicios financieros: cajeros automáticos, tarjetas de crédito, cuenta de cheques, acceso a créditos, entre otros instrumentos que serán muy competitivos en relación a otros bancos.



También se destacó que la utilidad que se tenga de Bankaool se quedará en Delicias y su región, no se irá del país como sucede con otras instituciones bancarias que operan en la comarca. A partir de la fecha se lleva a cabo el cambio de imagen y fachadas de las sucursales de lo que era Unión Progreso y Akala.



Tal vez, algunos anuncios luminosos no se podrán modificar para cuando se tenga la operación del banco de Delicias, pero el servicio será ya como banca múltiple. Con la filosofía que se ha venido dando de cercanía con los clientes e inversionistas.



Se recordó en la rueda de prensa que el 21 de marzo del 2014 se tuvo la autorización por la CNBV para la operación del Banco Progreso Chihuahua, pero nunca se dio la actividad.



Al abordar este tema se les cuestionó a los dos directivos que presidieron la conferencia: Sergio Eliseo Segovia Sáenz y Sergio Becerra, este último en su calidad de director general adjunto; así como Rogelio Bermúdez y Fernando García, consejeros del banco, sobre la afectación que trajo al proyecto de Banco Progreso el conflicto legal del exgobernador César Duarte y exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, los entrevistados coincidieron en señalar que era asunto archivado para la institución, confirmando que este último no es accionista de Bankaool.



Bankaool, tenía su sede en la Ciudad de México, y era llamado el banco digital de México, aclarando que no se tiene que tener una estructura física en sucursales para ofrecer todos los instrumentos de banco, ya que a través de una plataforma para celular y sin tener incluso acceso a datos, en los teléfonos inteligentes se podrán realizar movimientos financieros.



La idea es incrementar el servicio aprovechando los más de 380 cajeros de Bankaool a nivel nacional y promover el desarrollo en las regiones donde no se tienen estos servicios financieros porque son pequeñas poblaciones.



Otro tema será el acceder a 200 mil puntos en Estados Unidos donde se podrán enviar remesas a bajo costo, en una alianza con una institución estadounidense como los es Metabank.



Se aclaró que la salud financiera de las empresas del grupo Progreso es saludable, hablándose de 6 mil 800 millones de pesos en activos, 4 mil millones de pesos de capital y 4 mil 400 millones de pesos de cartera, por lo que no es un hecho que dichas empresas se estén cerrando, lo que sí es un hecho es que la autoridad competente autorizó la compra de un banco como lo es Bankaool y la cancelación de Banco Progreso Chihuahua.



Bankaool se convierte entonces en el único banco de Chihuahua en operación, ya que en la historia de puede hablar de la existencia de 5 aproximadamente, que ya no están en funciones.