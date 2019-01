La panadería de Don Chava Valles llegará este año a 5 décadas de servicio

El 2019 cumplirá 50 años panadería la Regia de Meoqui, propiedad de quien es oriundo de Parral y que viniera a esta población en agosto de 1969, “yo creo mucho en Dios y Él me dio la sabiduría para aprender saber hacer de todo en este ramo, desde las rayadas, hasta los pasteles, yo comencé cuando tenía 12 años”, dijo Chava Valles, a quien así se le conoce con cariño, siempre me ha acompañado mi esposa Cuquita, es mi fortaleza”, dijo.



Precisamente al celebrar el Día de Reyes el carismático “Chava” comentó: “Tengo 45 años preparando roscas, antes llevaban un monito solamente, pero las cosas no estaban tan difíciles como ahora, por eso creo que ya se le colocan 3, 4 ó 5 para que a quienes les toque se organicen y hagan la fiesta con este motivo”, dijo, agregando que generalmente se venden de 50 a 100 roscas cada año.



Para celebrar los cincuenta años de trabajo en Meoqui la familia Valles Jurado está pensando en realizar una celebración a donde acuda la gente de Meoqui y se una a este gran aniversario, pues 5 décadas son muchas y cómo agradecer a la gente su preferencia, solo así, desarrollando un convivio frente al negocio, consideró.



Ya se tiene presencia en diferentes poblaciones como es Saucillo y Camargo y se sigue con la tradición que sembró en sus hijos y ahora lo hace con sus nietos, pues conservar la tradición es parte del objetivo de la familia, “mis hijos: Martín, Socorro, María Elena, Blanca Estela, Cuca y Sandra, de apellidos Valles Jurado y mi esposa María del Refugio Jurado de Valles”, comentó el entrevistado.



Él indica que hacer el trabajo con pasión es la mejor receta para que todo vaya bien, pero sobre todo confiando en Dios y la muestra está en que en el presente año se llegará a cincuenta años de servicio en la ciudad de Meoqui, la tierra que los vio nacer como empresarios.