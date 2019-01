Llega Daniel Valdez en caminata de New México

Su compromiso las instituciones que menos tienen, “y es que siento amor por la tierra que Dios nos dio, tengo 36 años fuera de ella y tengo mi negocio en los Estados Unidos, lo que me ayuda a estar bien allá en compañía de mi familia, mi hija Paula Cristina y mi esposa Yesica Guadalupe Valdez, quienes me acompañan en este recorrido”, dijo Daniel Valdez.



En esta ocasión el apoyo que llegará será para el Hogar de Niñas y el asilo San Vicente de Paúl”, dijo al llegar a las afueras del templo de Cristo Rey.



Posteriormente siguió la caminata hasta el Hogar de Niñas donde se realizaría una misa, pero lo particular de esta última parte del traslado fue que se hizo acompañar por un grupo de matachines, que al compás de su tambor y llevando la imagen de la virgen de Guadalupe avanzó por la avenida del Parque para llegar a su punto de encuentro con los beneficiarios.



La misa celebrada puso punto final a su compromiso de este año, “no sabemos todavía cuánto llegó de apoyo pues hubo a lo largo del camino cosas que se nos entregaron, pero conforme siga la aportación se sabrá, lo que si es que hay una buena cantidad de artículos que servirán a los niños y los ancianos a los que ahora escogimos para beneficiar”.



Las condiciones climatológicas no restaron el deseo de llegar como siempre en un total de 16 días, “no sé porque son 16 días pero siempre es así”, dijo mientras cargaba a su hija en brazos y atendía a los medios de comunicación en las afueras del templo de Cristo Rey.