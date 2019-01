Nacionalismo rascuache

Luego de los traspiés e incongruencias de la administración federal pasada, encabezada por Peña Nieto en la relación con los Estados Unidos, y muy particularmente, con Donald Trump (desde una imprudente recepción al candidato Trump en Los Pinos, pasando luego por duros mensajes como respuesta a las declaraciones anti mexicanas trumpistas, para terminar condecorando a su yerno, Kushner, “por su apoyo a la renegociación del TLC”) uno no puede más que desear que el nuevo gobierno de AMLO le encuentre “pie con bola” a la dificultosa (pero indispensable) relación con los EEUU y su presidente.







En este primer mes de labores, el nuevo gobierno ha preferido abstenerse y no decir ni pío ante el pulso que sostiene Trump con sus rivales políticos demócratas (que ahora controlan la cámara de representantes) y que se han negado en redondo a incluir en el presupuesto federal de este año los 5 mil millones de dólares que el presidente les exige para construir el muro divisorio entre los Estados Unidos y México.







La “política del avestruz”, sin embargo, le será insostenible en el mediano plazo a López Obrador, dado de que no hay visos de que Trump vaya a modificar su postura y dichos sobre México. Eventualmente, el gobierno federal mexicano tendrá que tomar una postura. Pero ¿cuál? Hemos visto que ni el halago ni el reclamo surten efecto en el anaranjado presidente.







Valdría la pena, pues, que el gobierno mexicano (y todos nosotros) entendiera mejor a lo que se enfrenta:



Primero, que aunque parezca mentira, cuando Trump se refiere a “Mexico” o los “Mexicans” no se está refiriendo concretamente a nuestro país ni a sus habitantes, sino que estas palabras le permiten nombrar a todos aquellos que son “diferentes” (salvadoreños, hondureños, árabes, narcos, violadores, terroristas, flojos, ignorantes,... todos caben en estas palabras), y por tanto, en la mente de su base de votantes, un peligro para los estadounidenses y su forma de vida.







Esta manera de comunicación entre un gobierno y su base electoral pareciera nueva pero no lo es: es típica de los políticos “nacionalistas” que se encumbran en el poder gracias a su capacidad de convencer a los suyos de que “los otros”, “los extranjeros” son la raíz de todos los males (reales, imaginarios, presentes y futuros) por los que atraviesa su nación.



Segundo, es también muy importante comprender quiénes conforman la base de votantes de Trump (ya que es a ellos a quienes van dirigidos los mensajes ofensivos de Trump contra “Mexico” y los “mexicans”), y esta base son, en su inmensa mayoría, estadounidenses blancos con un menor promedio de educación que la generalidad, son personas del ámbito rural norteamericano, conservadores religiosos que no se ven reflejados en las nuevas sociedades que la globalización está conformando (ciudades multiculturales donde campean los individuos de diferentes etnias, religiones, lenguas, donde se van perdiendo los valores conservadores y el liberalismo se impone en la vida social), y sobre todo damnificados económicos de su propio neoliberalismo y globalización (su mala preparación académica les impide enrolarse en empleos tecnológicos y las fábricas han emigrado a países donde se paga muy poco a los obreros o se están automatizando aceleradamente dejando a muchos sin trabajo), lo que ha provocado un fuerte resentimiento social entre estos estratos sociales.







Pero ¿por qué escogió Trump las palabras “Mexico” y “Mexicans” para simbolizar a los enemigos de su nación? Es sencillo, porque son los mexicanos en los EEUU con quienes tienen contacto los norteamericanos que conforman su base, somos “el otro” conocido, cuando escuchan un idioma extranjero, es más probable que sea el español mexicano, el inmigrante que conocen es posible que sea un mexicano, porque no somos rubios sino morenos, poseemos las características que nos distinguen de su base política.







Y puesto que Trump no abandonará su más importante arma política (azuzar el odio a lo Mexican”), y que ese mensaje sí tiene consecuencias negativas enormes para México y nuestros paisanos, el gobierno mexicano haría muy bien en ponerse a contrarrestar el mensaje trumpista.







Tiene la ventaja de que mucho del mensaje nacionalista en contra de México es tendencioso o simplemente falso.







Así, el gobierno mexicano debería contratar espacios publicitarios en los medios de comunicación norteamericanos (en una mega campaña de relaciones públicas) para desmentir al presidente norteamericano.



Bien podríamos esgrimir, con verdad, que México no es un peligro ni un enemigo de los Estados Unidos, sino un vecino que ha sido un aliado por mucho tiempo, que somos pieza fundamental en la lucha norteamericana contra el terrorismo, que voluntariamente compartimos con todas las agencias de seguridad norteamericana información sobre sospechosos terroristas que llegan a México; que somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos, que compramos sus mercancías generando millones de empleos en su país; que nuestros migrantes tienen menores tasas de delincuencia que los mismos norteamericanos, que si se han perdido empleos en los Estados Unidos ha sido por decisiones de las mismas compañías norteamericanas de emigrar o de automatizarse; que somos el país que más escogen los norteamericanos para jubilarse o para visitar: que... hay tantas cosas buenas sobre México



y los mexicanos en lo Estados Unidos, que nuestro gobierno debería estarlas difundiendo ya.







Esto sí sería un gran golpe político a Trump y su peligroso nacionalismo rascuache.







¿Y tú qué opinas amiga, amigo lector?