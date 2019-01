Choque entre 3 vehículos deja un lesionado y daños de $100 mil

Una persona lesionada y pérdidas materiales de 100 mil pesos, fue el saldo que dejó un choque múltiple entre tres vehículos registrado la noche del pasado sábado en calles de la colonia Benito Juárez.



La Sub dirección de Vialidad, confirmó que el accidente se presentó la noche del sábado en la avenida 2ª y calle Pascual Orozco de la citada colonia frente al panteón municipal.



Se reportó al sistema de emergencias 9-1-1 un choque con herido y donde participaron varios vehículos; se trata de automóvil de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2017, con matrículas EMG-83-80 del Estado de Chihuahua.



Esta unidad se impactó contra dos vehículos estacionados; uno es de la marca Volkswagen, línea Jetta, de color rojo, modelo 2016, con matrículas particulares EMU-76-22 y el otro es de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2017, color café y con placas EJU-92-62.



Al lugar llegaron paramédicos para atender al conductor cuyo nombre no fue dado a conocer, solo se dijo que fue trasladado al Hospital General de Zona No 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Se levantaron las actas para deslindar responsabilidades del percance vial que generó pérdidas materiales de casi 100 mil pesos. Debido a los daños el caso se turnó ante el Ministerio Publico.