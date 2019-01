Choque motociclista y camioneta deja dos herido

Dos heridos Un menor de edad que conducía una motocicleta resultó lesionado al participar en un choque con una camioneta la noche del pasado sábado a la altura del extinto Campo de Aviación.



El choque ocurrió sobre la avenida Tecnológico y Eugenio Zapata frente a una estación de combustible cercana al campo de aviación.



S e trata de un choque entre una motoneta de color negro y una camioneta tipo pick up de la marca Ford, de color negro con matrículas de circulación EC-81-591 del estado de Chihuahua.



En el lugar terminaron dos personas heridas que no requieren traslado a un nosocomio. Se manejan los nombres de Sergio David N.M.; Adriana R.V. y Ángel N.R.



De acuerdo al parte de hechos el chofer de la Ford, conducía en un sentido de sur a norte por la Eugenio zapata iba a cruzar hacia la gasolinera que se ubica frente a esa avenida, cuando el motociclista circula de oriente a poniente y al no cederle el paso ocurrió el choque.



Se levantaron las actas del choque dejando daños de 10 mil pesos