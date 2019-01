CUMPLE 35 AÑOS BUSCANDO A SU PADRE; DICE QUE VIVE EN DELICIAS

Una historia similar a la de una telenovela vive José Luis Burrola Gutiérrez, “no conozco a mi papá, tengo 35 años y solo sé que hay familia en Delicias, entonces quiero que me ayuden a buscarla”, dijo vía telefónica, quien a toda costa quiere saber si su padre está aquí en la ciudad.



“En la vida de mis papás hubo malos entendidos y me llevaron entre las patas, ya he hablado con mi mamá, yo crecí con mis abuelos, con ella solo he hablado, hace mucho que no la veo, pero según mi acta de nacimiento mi papá vive en Delicias por la calle Venustiano Carranza, según dice el documento”, comentó emocionado con la esperanza de que este lunes se le pueda dar una buena noticia.



Con la ilusión de conocer a su padre agregó: “Por eso les pedí ayuda a ustedes de El Diario de Delicias, para que publiquen mi deseo de localizar a mi señor padre y es que la sangre llama, no me dejara mentir”, dijo Luis Burrola, a quien estuvimos llamando hasta Sinaloa para que nos aportara más datos y una fotografía tanto del acta de nacimiento como de su persona, las cuales hizo llegar a esta redacción.



“Quiero saber de dónde vengo, quién es el responsable de haber contribuido a darme la vida, así cuando llegue el día del padre o la madre los quiero vivir como todos”, dijo añadiendo, “mi papá se llama José Luis Burrola Esparza y en el acta de nacimiento mía dice que vive en Delicias, Chihuahua”.



Toda una historia, por lo que se hace el llamado a quien conozca a ese señor para que proporcione información y se ayude a este joven a localizar a su padre, cuyo deseo es importante cumplir, si alguien sabe algo sobre la persona que se busca puede comunicarse a este medio.