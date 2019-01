"La enfermería no se hace con el mismo amor que antes", enfermera jubilada

Martha Soria Payán, es una enfermera de oficio que con entrega y devoción deposito más de 20 años de su vida al cuidado de los pacientes y como ella otros profesionistas dedicados a esta humilde labor, recuerdan su servicio como el trabajo más noble y compasivo que existe.



La festejada profesionista que el día de ayer asistió a la misa que se les ofreció en la Parroquia de Cristo Rey, quiso compartir un mensaje a todos sus colegas que actualmente siguen desempeñando este servicio de cuidado, por lo que externó:



“Tengo 14 años de jubilada y aún añoro esos días cuando trabajaba en el hospital cuidando a enfermos o era testigo de la alegría de una madre al dar a luz a su hijo, esta profesión la llevábamos antes como una verdadera vocación, lamentablemente ahora nos damos cuenta que los que se dedican a ello lo realizan por la satisfacción económica”.



Expresó que le ha dado tristeza ver la manera en la que ahora se desempeña este servicio, pues cuando ha asistido a los hospitales se percata que no la realizan con la devoción que se requiere, pues asegura que es una profesión que el ingrediente principal es el amor.



“Tratamos con seres humanos, tan solo por eso se requiere un cuidado especial, realizar las cosas con el corazón y no de mala gana, pues yo me he dado cuenta que antes nos dedicábamos al 100 sin importar las circunstancias, pero ahora se nota que lo hacen por tener un ingreso económico”, reiteró.



“Cada año nos ofrecen esta misa el 6 de enero, es cuando nos festejamos aunque en realidad el día de la enfermera es el 12 de mayo, pero siempre asistimos para reunirnos todos los colegas y recordar esos buenos tiempos, yo por ejempló duré toda una década en el turno de la noche, de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana”, platicó.



Finalmente, quiso mandar un mensaje a los enfermeros activos, para invitarlos a realizar su trabajo con humildad y amor, por estar tratando con seres humanos, con vidas que nunca se van a poder sustituir con nada.