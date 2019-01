La visita de López Obrador

Bien por la postura que manifestó el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, ante el presidente de la República en la más reciente visita que el mandatario federal realizó a ciudad Juárez en la que puso en marcha una de las acciones del gobierno federal que promete ser algo alentador para la frontera, pero que no será suficiente para elevar la competitividad en la zona fronteriza, menos colindando con uno de los gigantes de la investigación, el desarrollo y la innovación y que es la dirección global en estos momentos.



En su mensaje el gobernador Corral le expresó su inconformidad ante el recorte de recursos federales a Chihuahua, que prácticamente se trata de regresar al estado las contribuciones fiscales que hacen los chihuahuenses a la Federación, pero que no fue así, otorgando un presupuesto que solo permitirá la operación a muchos estados, pero difícilmente la realización de obras o programas de trascendencia más allá de lo cotidiano en la operatividad, descuidando muchísimos sectores e incitando a echar mano de la base recaudatoria, ya sea ampliando la misma o elevando las tributaciones.



Así mismo, Javier Corral se refirió a que a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, que estas, antes de ser una barrera deben de ser una oportunidad de complemento, puesto que la pluralidad es la mejor base para tomar decisiones. Lo que sí dejó muy en claro Corral Jurado, es que no se trata de que con acciones como estas se pretenda doblegar o supeditar a los gobiernos estatales al mando del presidente de la República, lo cual pondría en riesgo el federalismo que responde a una de las transformaciones pasadas, de las que tanto hace referencia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.



El gobernador chihuahuense le ofreció colaboración y también puso algunos temas sobre la mesa en la cuestión hacendaria, en la asignación de recursos de forma equitativa, pues asegura que de cada peso que los chihuahuenses envían al gobierno federal solo se regresan 42 centavos, lo cual habla de una inequitativa distribución de los mismos y más ahora ante el recorte de miles de millones de pesos para Chihuahua. Entiendo que hay estados con necesidades más apremiantes, con niveles de rezago social muy altos y que se deben atender a la brevedad, pero quienes tienen un poco de ventaja en el tema no debería la Federación de darles la espalda, puesto que en sus entidades está buena tajada de la integración del Producto Interno Bruto del país y de la competitividad que se mide en un índice global, lo cual sienta las bases para solventar las limitaciones por las que atraviesan otros estados, pues generan riquezas.



Ofrecer colaboración es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, pero, sobretodo, colaborar de manera activa y permitir la misma, en este caso por parte del gobierno federal, que quizás esté abusando en estos momentos de la legitimidad de la que goza, pero como la verdad absoluta y la estrategia perfecta no existen, López Obrador no debería desdeñar ese ofrecimiento, mucho menos sin tener gobernadores afines y sorprendidos por los recortes en los presupuestos de millones de mexicanos, que también existen y parecieran ser olvidados.