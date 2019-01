MENSAJE SACERDOTAL

Dice el periodista Armando Fuentes Aguirre (Catón): “Estrenar año es como estrenar coche: lo estrenas con gusto aunque sabes que quizás en él vas a recibir algún golpe”.Todos estamos agradecidos con Dios que nos ha permitido comenzar este año 2019, tal vez con algunos retos que enfrentar y pagos por hacer como la famosa revalidación vehicular o el célebre predial. En fin, gastos por aquí, gastos por acá (Muchas veces excesivos e inútiles ya que por lo general no vemos a dónde van a dar nuestros impuestos), pero confiados en la Divina Providencia podemos hacerle frente a cualquier desafío que esté por venir.Si queremos morar en felicidad y bienestar este año que estamos empezando, debemos de tener la característica de vivirlo con mucha entrega y solidaridad. No hay recetas mágicas para que estos 12 meses que están por transcurrir sean maravillosos, desgraciadamente nadie nos puede asegurar el éxito, peroEn algunas ocasiones ni nos damos cuenta del estrés que vamos cargando a diario hasta que nos resulta en un síntoma que se nos desborda, llámese ansiedad, gastritis, taquicardia, y otros síntomas. Un buen propósito para este año sería vivir la vida más tranquila y también buscar hacernos un chequeo médico al menos una vez al año.De igual manera tenemos que reencontrarnos con Cristo en los días venideros, un tanto por aquellos que lo han perdido en sus vidas y por los que queremos seguir llevándolo en nuestro corazón. Bien podemos decir, es el plus que le hace falta a nuestras vidas, es en el que tenemos puesta nuestra esperanza y nuestras ganas de superar todo lo que hicimos mal o dejamos de hacer en el año que se nos acaba de ir.Yo estoy seguro queMe despido dejándoles unas sugerencias de año nuevo que me llegaron por WhatsApp, creo que están a nuestro alcance realizarlas:Así de verdad tendremos un mejor año nuevo.

Dios con nosotros y para todo el año.





Pbro. Carmen Javier Hernández Luján