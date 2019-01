Un repartidor de comida rápida resultó lesionado con una posible fractura en una pierna y un golpe en la cabeza tras participar en un choque con un auto la tarde del pasado domingo en calles del sector Sur. Vecinos manifestaron que en el crucero no hay señalamientos de altos, es peligroso y no les han dado respuesta.



El accidente se registró a eso de las 04:30 de la tarde de este domingo en el crucero de la avenida 14 y calle 11 del sector Sur de la colonia Las Haciendas.



Agentes de vialidad y paramédicos de Cruz Roja llegaron para atender el choque entre un auto y motocicleta, cuyo conductor resultó lesionado.



Se trata de un vehículo de dos ruedas de la marca Itallika, color negro, modelo reciente, en la que trasportaban comida rápida y un automóvil Milan, de color negro EMJ-80-08 del estado de Chihuahua.



En el camino de terracería quedó tenido el conductor de la moto, con una visible herida en la pierna derecha y un golpe en la cabeza. Los paramédicos lo estabilizaron y llevaron a un nosocomio para que recibiera atención médica.



De acuerdo a la información el motociclista circulaba por la avenida y golpeó de frente contra la parte derechas de la parte de atrás al auto que circulaba por la calle.



Varios testigos dijeron estar molestos porque en ese cruce no hay señalamientos de alto lo que lo hace peligrosos. Manifestaron que han pedio a vialidad que los pongan o pinten, pero no les han hecho caso y aseguran que esta es una consecuencia.



Al final ambas unidades fueron aseguradas para deslindar responsabilidades, en caso de que las heridas fueran graves el caso podría ser turnado ante el Ministerio Publico.