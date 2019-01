"Este papá que buscan soy yo": Padre al saber que hijo lo busca desde hace 35 años

“Mi hijo siempre ha estado conmigo, lo dejé de ver cuando el tenía dos años, su mamá y yo no nos entendimos y nos separamos, pero ahora que leí el periódico dije soy yo al que buscan por la dirección que tenía el acta de nacimiento”, comentó José Luis Gurrola.



“Vi la foto de mi hijo aquí en El Diario y dije se parece a mí”, ya que él mismo se enteró de la noticia, “pues todos los días lo leo”, afirmó.



José Luis dijo que la vida cobra las facturas, pero que en esta ocasión Dios intervino para este encuentro que se dará en breve, “sabemos que la situación es difícil y uno a veces no tiene los medios para ir a buscarlo, pero ahora me comunicaré con él para ponernos de acuerdo y que él venga, ya hablé con mi nuera la esposa de mi hijo, él está viajando a Mexicali, en cuanto podamos platicaremos y ustedes serán los primeros en saber cuándo nos veremos”, dijo el entrevistado, quien nos recibió en su casa del fraccionamiento Campo Real.



La foto del acta de nacimiento fue la que determinó que efectivamente José Luis se diera cuenta de que él era al que buscaban, lo que después corroboró y efectivamente coincidió con la dirección de donde antes vivía y el nombre, “les dije a mis compañeros de trabajo, al que buscan es a mí, pero yo creo que no me creyeron”, dijo.



El parecido entre los dos es extraordinario, ya se dio la comunicación vía telefónica y se programará el encuentro que todavía no está determinado, lo que sí es que se requiere de un apoyo para que padre e hijo se vean, por lo que si quiere ayudarlos puede marcar el teléfono celular 639 169 34 74 de José Luis Gurrola, para que cuente con el dinero que le permita viajar al hijo hasta Delicias.



Una buena historia de vida que se da en nuestra ciudad, donde se pone de manifestó cuál es la utilidad social de los medios, como es en este caso El Diario de Delicias.