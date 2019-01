Hilo Diario NO HAY CHAMBA Y SE SOLTARON LOS DEMONIOS

NO HAY CHAMBA Y SE SOLTARON LOS DEMONIOS. La semana anterior, la delegada de programas federales en la región centro, con alcance a nueve municipios, maestra Lety Loredo Arvizu, pidió a uno de sus colaboradores cercanos, ir en apoyo a los Servidores de la Nación que levantan los censos de afiliación de la política asistencial a partir del gobierno de AMLO y se soltaron los demonios.







Militantes de la vieja izquierda encabezados por el profe Levario, pronto dieron por hecho que el novel enviado sería el delegado municipal de los programas federales, le enviaron vía medios de comunicación y rotundo mensaje a la maestra Loredo, de que no aceptarían gente de otros municipios en Meoqui, que los cargos en dependencias del Gobierno Federal, serían de ellos.







El fondo del asunto es que Meoqui muestra cierto atraso en los censos, por ello se les envió apoyo, nunca en el ánimo de desplazar a nadie, mucho menos de dar trabajo, pero esa reacción marca un precedente de lo que viene, cuando a partir del 15 de enero se reabra la contratación de personal en el Gobierno Federal, por disposición de la Secretaría de Hacienda en memorándum fechado el 6 de diciembre pasado.







En Delicias la lista de aspirantes a nuevos burócratas es grande, los izquierdistas de la vieja guardia con ganas de darle una mordida al pastel es corta; en espera de nuevos funcionarios está la CNA y la SAGARPA, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a partir de ahí los cargos son menores, las alianzas en busca del hueso se establecen en función de la relación y los contactos de cada quien.







Se sabe que en esta región los hilos los mueve la maestra Lety Loredo, pero habrá de consensar con su jefe Juan Carlos Loera De la Rosa, Fernando Tiscareño, Omar Holguín y el profe Martín Chaparro; quienes mueven el pandero en otros niveles son Tato De la Garza, Luis Villalobos, Pablo Vargas, Jaime Beltrán del Río que se maneja de muy bajo perfil, pero su nivel de relación y negocia es alto.







En Meoqui y Camargo la grilla es fuerte entre izquierdistas de la vieja guardia contra personajes que se sumaron con todo desde el 2017 a la campaña de Morena en todos sus niveles, ellos también hicieron su apuesta, corrieron sus riesgos, esta semana y la siguiente serán clave, se irán conociendo los nombres de quienes llegan. Les daremos cuenta de ello, anticipar nombres, sería mentir.



ooOoo



MURIÓ PANCHITO RODRÍGUEZ. Por 57 años Panchito Rodríguez trabajó en el Departamento de Electricidad del municipio, uno de esos trabajadores honestos y humildes, que siempre honraron el servicio público, nadie como él conocía el alumbrado público lo mismo en calles, parques y plazas.







Jamás fue desplazado de su área, portando su uniforme y su clásico sombrero, Panchito un hombre educado, cordial, siempre ponía su mejor rostro, alguna vez fue condecorado como “Ciudadano del mes” que entregaba el grupo RADIZA a través de Don Miguel Navarro Campos y en algunas administraciones ocupó plazas sindicales, aunque jamás hizo distinción con los de confianza.







No fue un hombre de poder y dinero, no lo necesitó para dejar huella imborrable en su entrañable Delicias, 57 años ininterrumpidos dan constancia de su vocación; ayer a las 6:30 de la mañana dejó de existir Don Panchito Rodríguez, que deja una historia ejemplar como ciudadano y burócrata del municipio.