Saldo blanco en el operativo regreso a clases

A primera hora de este lunes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegó el operativo de regreso a clases con agentes de los diversos grupos de vialidad y policías de proximidad Social para vigilar los planteles de los diversos niveles resultando sin reporte de robos, demanes ni accidentes, solo el caos vial que todos los años se presenta.



Autoridades de policía y vialidad dio instrucciones para iniciar desde las seis de la mañana, garantizará la seguridad de los alumnos, así como de los padres de familia, personal docente y de todas aquellas personas que tengan cercanía con las escuelas.



De acuerdo al dicho durante las horas de entrada y salida de las escuelas sobre todo las del centro no se registró nada extraordinario solo el llamado de atención de conductores que se estacionaron en doble y hasta en tercera fila afuera de los planteles.



Durante la mañana en las escuelas no se reportaron denuncias de robos o desmanes a la Dirección de Seguridad Publica que hayan sufrido durante el periodo vacacional decembrino.



Las autoridades dijeron que durante este tiempo la vigilancia se redobló para brindar mayor seguridad y se logró un saldo blanco.



Al finalizar la autoridad hizo un enfático llamado a los padres, docentes y alumnos a que circulen de manera adecuada por la vialidad cercana a la entrada principal y a sus alrededores y que no omitan ningún señalamiento, además que respeten al personal preventivo de adultos mayores que estará apoyando desde temprana hora, así como elementos viales y policíacos.