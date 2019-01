Se meten en terrenos del Ejército

El pleito que mantienen 369 solicitantes de tierra que se adjudican 100 mil hectáreas, hoy en propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente lo que ocupa Santa Gertrudis, comenzaron ayer a desmontar y abrir caminos, mientras se mencionó que el expediente será enviado a México con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar desalojo.



Del 2011 a la fecha han sido retirados dos veces en su intentona de instalarse en dichos terrenos ubicados sobre la carretera Delicias- Naica y que en su mayoría tiene la posesión física Santa Gertrudis que abarca el criadero, la base aérea y base de adiestramiento militar a cargo de la Sedena.



Respaldados por lo que era el Gran Jurado Popular hoy Jurado Federal Ciudadano, Enrique Tejeda Valenzuela acompañado por otros solicitantes abrió el candado de una puerta por la cual accesaron ellos, camionetas y una máquina que comenzó a delimitar camino y desmontar.



“La tercera es la vencida”, dijo el entrevistado, mientras al poco tiempo de abierta la puerta, pasadas las 12 del día el capitán Martínez, como se presentó, preguntaba el motivo de entrar a terrenos federales, como lo dice un letrero pegado en la cerca de alambre adyacente al acceso.



El presidente del Jurado Federal Ciudadano Enrique Tejeda, le explicó el procedimiento que se ha mantenido desde el 2011.



Entrevistado antes del arribo de los militares Tejeda Valenzuela mencionó: “Nosotros en el predio de Santa Gertrudis, el juez Décimo de Distrito de la causa penal 186/2011 el Ejército pidió la devolución física y jurídica del terreno y en la sentencia que me da a mí, porque me acusó a mí, yo no les di nada ni física ni jurídicamente”.



Ellos (Sedena) siguieron insistiendo, por lo que se procedió a promover un amparo, el 352 en el juzgado de Distrito y ya el juez dio informe al Primero que no se mete ya con este poder: el Jurado Federal de Ciudadanos porque es jurisdiccional y autónomo.



Se confía que con el nuevo régimen que encabeza López Obrador se pueda hacer justicia para este grupo de solicitantes, que no ha quitado el dedo del renglón aunque se trate de la Secretaría de la Defensa Nacional.



En total eran 150 mil hectáreas, pero se ha acordado dejar 50 mil al Ejército, el resto se repartirán en 369 solicitantes, alrededor de 300 hectáreas por cada uno, detalló.



Al abrirse el candado de la puerta de acceso, se comenzó a desmontar y abrir caminos, que facilitarán la designación que cada parte. Dijo no temer ser detenido, sin embargo, anunció que hoy promoverá un amparo para evitar el desalojo. “Las dos veces anteriores nos han desalojado sin ninguna orden judicial, por eso digo que la tercera es la vencida”.



Precisó que la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) mandó oficios para la titulación, dando 10 días al Ejército y otros 10 para mandar los ingenieros que delimitaran las áreas, pero como hubo cambio de gobierno todo está detenido.