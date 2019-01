IMSS LOGRA AHORROS EN COMPRAS Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

CON RECOMENDACIONES DE LA OCDE









El director general del IMSS, Germán Martínez, y el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presentaron dos estudios de alto impacto que permiten lograr menores precios y mayor calidad en insumos, servicios innovadores y mejores adquisiciones.

El titular del Seguro Social afirmó que la salud no es una mercancía sino un derecho; el Instituto asume el papel del Estado Mexicano y hará valer su poder de compra frente a los proveedores que mienten, simulan y se ausentan de licitaciones, resalta.

Staff/El DiarioLa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó ante la opinión pública los resultados de dos estudios realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre combate a la colusión en compras públicas y simplificación administrativa, que permiten al Instituto ofrecer mejores servicios más modernos, así como lograr ahorros en la adquisición de medicamentos e insumos, con mecanismos que fomentan la transparencia y rendición de cuentas.El director general del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, agradeció la presentación de los estudios al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y señaló que las recomendaciones y conclusiones de estos documentos ayudarán a robustecer el plan de trabajo “Bienestar para toda la vida”, mismos que están en línea con las buenas prácticas y objetivos de un IMSS incluyente, cercano, sostenible, transparente, con calidad y evaluación continua.Afirmó que la salud no es una mercancía; es un derecho de las y los mexicanos, por lo que el Seguro Social asume su poder de compra, como el propio Estado Mexicano, y que hará valer ese poder frente a los proveedores que mienten, que simulan o que estratégicamente se ausentan de una licitación.También destacó que la evaluación de las compras que se realizan debe trascender a las comparaciones a nivel nacional y medirse con lo que hacen los sistemas de salud de países europeos y de la región, “para saber, efectivamente, si México está comprando bien o si no estamos comprando correctamente”.El IMSS, agregó, también ayudará a generar símbolos nacionales, pues aunque “sale más barato hacer las batas de los médicos en China, este director general no va a renunciar a darle una parte de esa compra a nuestros talleres en la Sierra Tarahumara”.Martínez Cázares subrayó que el Instituto no dejará de entrar a dinámicas de mejora continua, de evaluación y particularmente de austeridad y eficiencia del gasto, mismo que no comprometerá la compra de medicinas, material quirúrgico, ni la contratación de personal médico, de enfermería y de aquel que tiene que ver directamente con la atención de los pacientes.Destacó que para lograr un Seguro Social más cercano a la gente, se fortalecerá la evaluación y monitoreo de los servicios de salud, así como los mecanismos de provisión de seguridad social, por lo que también se hace un compromiso de profundizar la digitalización de trámites y servicios, que ayudará a desahogar los centros hospitalarios de atención.Durante la presentación de los estudios sobre el combate a la colusión en compras públicas y simplificación administrativa en el IMSS, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, precisó que los informes señalan que el Instituto es más eficiente, ha logrado ahorros importantes en la compra de insumos médicos e igualmente en el tiempo para la realización de trámites.Resaltó que el Seguro Social fue la primera dependencia en México y en el mundo en solicitar, en 2011, una revisión con la OCDE de sus regulaciones y prácticas de adquisiciones internas. Esto derivó en más de 20 recomendaciones, las cuales han sido implementadas completa y parcialmente, sobre cómo mejorar los procedimientos de adquisiciones para evitar la colusión entre los proveedores y hacerlos más competitivos.En seguimiento a estas recomendaciones, Gurría Treviño precisó que gracias al mejoramiento en los procesos de compras públicas, el Instituto ha logrado ahorros que se estiman entre el 7.4 y el 8.8 por ciento del gasto completo entre 2009 y 2016; es decir, alrededor de 15 mil millones de pesos, lo que contribuye a mejorar los servicios de seguridad social para sus derechohabientes.Apuntó que desde el lanzamiento de la aplicación IMSS Digital, el IMSS ha generado entre el 25 y 40 por ciento en la reducción de cargas administrativas totales.En su oportunidad, la directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián González, destacó que hay diversas áreas de oportunidad para indagar actos de corrupción al interior de la institución, además de que se pueden identificar cadenas de tráfico de influencias, establecimiento de sobreprecios, adquisición de productos en mal estado o adjudicaciones opacas, que permitirían darle más solidez a la institución.Eduardo González Pier, asociado del Centro para el Desarrollo Global, Washington D.C, enfatizó que México se privilegia con la colaboración y alianza con la OCDE, con una serie de trabajos de alta calidad que han impactado la forma en que se genera política pública en salud y que en particular, el IMSS ha sido distinguido, porque han sido pocas las instituciones que han recibido diversos estudios de la organización internacional, a fin de tener un Instituto más justo, con mejor respuesta y una población mucho más sana.En el evento, efectuado en el Teatro Juan Moisés Calleja García del Seguro Social, también estuvieron presentes la directora de la OCDE y Sherpa del G-20, Gabriela Ramos, representantes del Consejo Técnico del Seguro Social, así como directores normativos del Instituto.