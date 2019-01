Accidente deja daños materiales por 15 mil pesos

Un vehículo se impactó con un objeto fijo en una de las avenidas pavimentadas de la colonia Abraham González, conocida como “La Quemada”, no hubo lesionados solo daños materiales por el orden de los 15 mil pesos, se informó en la Subdirección de Vialidad.



La oficial de guardia dijo que el accidente se presentó pasadas la siete de la mañana de ayer martes, por lo que de inmediato fue atendido por elementos de tránsito que llegaron a la comunidad en mención.



No es muy frecuente que en colonias rurales haya este tipo de accidentes pero sí suceden, como es el caso que se narra, se comentó que el conductor perdió el control del auto y se impactó de manera aparatosa sobre el cordón del camellón.



En el transcurso de la mañana afortunadamente no se tuvo conocimiento de más accidentes viales, fue el único del que se tomó nota por la mañana del martes en la colonia mencionada, hasta donde se desplazaron las unidades y elementos de la dependencia.