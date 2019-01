Bankaool, el banco de Delicias resultado del trabajo y la tenacidad

Los edificios cambian su imagen, dejaron el color naranja característico de Unión Progreso, Akala y Casa de Cambio, por un tono pastel que se combinará con el morado para dar paso a Bankaool, el banco de Delicias concretado el pasado mes de diciembre, con aportación de 750 millones de pesos de capital social.



La visión de quienes comenzaron Unión de Crédito Progreso en los años 70, se transformó en una filosofía cooperativista, que al paso de los años fueron combinando empresas de respaldo y promoción al sector agropecuario de la región centro-sur del estado por parte de 64 socios fundadores.



Con el transcurso del tiempo se dio paso a varias figuras reguladas por autoridades del ramo financiero, pero en el 2008 es cuando se acentúa la búsqueda de concretar un banco. Ahí nació el procedimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hacer posible tal sueño, reconoció el director general de Bankaool, Sergio Eliseo Segovia Sáenz.



Bankaool, se forma de un vocablo maya K’ool, que significar conocer y/o reconocer, en una intención de reconocer el Grupo Progreso el trabajo de socios y clientes, pero también que los socios y clientes reconozcan a la empresa. Ha sido mucho el esfuerzo, la tenacidad de 95 accionistas que a pesar de tener autorizada una licencia bancaria desde el 2014 cuando se pretendía poner en operaciones Banco Progreso Chihuahua y no recibir un solo dividendo de su aportación, mantuvieron la postura de continuar con el objetivo que en el tercer trimestre del 2018 se comenzó a consolidar.



Del 2014 al 2017 se vivió una época complicada por el entorno político que se enfrentó, en acusaciones que se dieron al grupo Progreso. Ninguno de los señalamientos expresados en una demanda ante una autoridad como la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General del Estado. Una denuncia de este tipo jamás hubiera permitido el cierre de una negociación como la que se dio para hacer llegar a Delicias Bankaool.



Porque no solo la CNBV investiga a la institución, sino al padrón accionario, es decir, a quienes aportan el capital social para la concreción de una figura de este tipo. De ahí la tranquilidad en continuar con el proceso y el trabajo paralelo que mantuvieron las empresas en el otorgamiento de financiamientos y la captación de ahorros.



Ahora, se reitera la confianza en el grupo. Las operaciones que en el futuro Bankaool realizará en temas de medios de pago permitirán y darán la posibilidad de que este banco tenga una presencia nacional, más allá de la que de origen el Banco Progreso Chihuahua tenía nada más en el norte del país.



A través de Bankaool como tal y su alianza con Metabank, el esquema de medios de pago va a posibilitar el uso de instrumentos electrónicos que permitan llegar a todo el país y un producto fundamental “es lo que hemos venido desarrollando de transferencias internacionales”, añadió Segovia Sáenz.



“Decíamos el sábado pasado que entre uno y 800 dólares por mes por beneficiario es totalmente factible y apegado a la Ley realizar sin problemas de ninguna naturaleza respecto a la integración de un expediente específico que identifique al cliente”. Prácticamente se trata de población abierta.



Si alguien tiene un pariente en Estados Unidos y tiene una tarjeta de Bankaool, puede en ella recibir hasta 800 dólares mensuales prácticamente sin costo, reiteró.



Del 2008 para acá fueron los primeros intentos para buscar la autorización de una licencia bancaria que posibilitara llegar con más servicios y productos a los clientes de la Unión.



“Ya tenemos las tarjetas de débito, como medios de pago vienen las tarjetas de crédito y las cuentas de cheques, transferencias internacionales y todo lo relacionado a moneda extranjera se podrá hacer más fácil. Entre seis meses y un año pueden estar operando estos instrumentos”.



Lo primero que se va a disfrutar serán los medios de pago, las transferencias internacionales pudieran hacerse a principios de febrero porque ya están prácticamente listas; las cuentas de cheques en un mes, o mes y medio estarán a disposición.



“Nuestros clientes ya nos identifican como un banco, pero ahora sí vamos a ser un banco con la misma calidez y servicio que hasta ahora se ha venido ofreciendo. No hay una manera de que no sea así, de trato personalizado, porque es la actitud habitual del personal”.



“Un ejecutivo de cuenta ya te asesora para que te pueda ofrecer el mejor instrumento para que coloques si tienes recursos líquidos estos recursos con el mayor rendimiento; te asesora también para detectar junto contigo tus necesidades de financiamiento y posibilidades de desarrollo, eso continuará, es filosofía del Grupo”.



“El banco hoy no va a buscar a los clientes que tienen recursos en montos elevados, no vamos a llegar a ofrecer inversiones en la Bolsa. La Unión no ha cotizado en Bolsa Mexicana, no es nuestro interés como banco en el corto plazo. No estamos en condición de ofrecer de inmediato productos como derivados, inversiones en valores, que son de otra naturaleza y si se da será otro tipo de banca”.



Este banco va por dos segmentos: la banca minorista y la banca de medios de pago, nada más. No tiene una estructura de banca patrimonial, no tiene una estructura de banca de una naturaleza más sofisticada.



“Vamos a llegar a los lugares donde a los otros bancos no les ha interesado. La banca minorista es la que únicamente se circunscribe a tener productos y servicios de captación y servicios y productos de crédito: ahorro y/o inversiones y financiamiento, pero a través de la tradicional no la sofisticada como son los derivados, los valores y demás”. Akala y Unión Progreso ya manejaban con sus restricciones regulatorias la banca minorista.



En Bankaool no están las grandes familias adineradas que puedan existir en otras partes del país, se trata de gente trabajadora de la región, “que si hoy identificas que hay 750 millones de pesos de capital social, se darán cuenta que en promedio son aportaciones no mayores a los 7 millones de pesos”.



La diferencia en este banco, es la visión de estas personas, que queda expresada de una forma muy clara y sintomática: estos 95 accionistas han aguantado 5 años sin recibir dividendos de su dinero. Por qué fue así, porque en ellos persiste su sueño, de mantener una inversión patrimonial en algo certero y seguro como es tener un banco.



Aquí en Delicias hay consejeros de Bancomer, de Banorte, por lo que no es un capricho el de tener un banco, sino de asegurar un patrimonio y mantener el espíritu cooperativista con el que se creó la Unión de Crédito Progreso en 1976 por 64 socios, en una creencia de “junto conmigo quiero que los demás se desarrollen”.



Muchos de los accionistas son parte de clubes de servicio, de fundaciones de ayuda social, que promueven el bienestar de la sociedad y no es casual que hayan esperado 5 años para ver hecho realidad este sueño.



Con el banco Delicias se proyecta con imagen y presencia a nivel nacional. Hoy Bankaool no tiene operaciones, las únicas operaciones que manejaba eran las de medios de pago, terminales en puntos de venta y cajeros, “y con lo único que nos quedamos fue con los cajeros para tener presencia a nivel nacional. Esta red implica la certeza para los que van a usar el servicio de transferencias internacionales usen nuestros cajeros y sin comisión. Ese es el espíritu de haber mantenido esos 380 cajeros a nivel nacional”.



Los estados con mayor participación de remesas en el país son Michoacán, Guanajuato y Jalisco, siendo las entidades con más cajeros de Bankaool, aunque se va por más. Hoy en día, la tecnología juega un papel importante, las plataformas en los teléfonos inteligentes vienen a potenciar los instrumentos financieros, también se podrán llevar a cabo movimientos bancarios vía Smartphone.



En resumen, la tarea de un grupo visionario de los 70 se exponencia con la tenacidad de socios de la era del siglo XXI, cuando a pesar de todo y contra todo no desisten en su propósito y alcanzaron lo que para muchos era imposible: crear un banco en Delicias, Bankaool.