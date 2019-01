Hilo Diario TRAERÁ DISCORDIA JORGE ESTEBAN SANDOVA

TRAERÁ DISCORDIA JORGE ESTEBAN SANDOVAL. Priista de todas las mañas, formado al más puro y viejo estilo del tricolor, fue nombrado el lunes como delegado del ISSSTE, recibiendo la oficina de manos de a quien él mismo entregó, don Sergio Granados. El cambio es que las cosas seguirán peor.







Antes del nombramiento de José Antonio Meade como candidato a la Presidencia de la República por el PRI, Jorge Esteban Sandoval esbozó algunas expresiones de rebelión contra el partidazo, más tarde presumía en la grilla de café su cercanía con el mal logrado aspirante; a excepción de Ricardo Monreal, el resto de morenistas piensan que nada hizo por la causa, al contrario.







Juan Carlos Loera nada pudo hacer, el profe Martín Chaparro menos, la noticia les cayó como balde de agua helada, antes de hacer pronunciamiento alguno ambos personajes habrán de tener claro de dónde vino el nombramiento, para no enredarse en grillas a pesar de no estar de acuerdo, ambos obedecen a una línea institucional.







Jorge Esteban Sandoval ya cobró la meritología en el PRI, ahí ya no lo consideraban para nada, es un virus, una vela que se apaga, políticamente ya no tiene chispa, no se entiende entre morenistas de la vieja y nueva guardia cómo llegó, algunos opinan que los afectos endiosados a Chihuahua, debieron canalizarse en el centro, aquí la raya está marcada, eso supone el imaginario.







La política es así, unos corretean la liebre y otros se la llevan, vendrán grillas contra el siniestro personaje del PRI, la irritación es grande, quizá no se logre que lo quiten, al menos quieren dejarle el mensaje que estarán pendientes de su desempeño, de los nombramientos que hará, porque si lo dejan, igual nombra a César Duarte, don Leonel De la Rosa o personajes del estilo, secretario particular. Esta historia continuará.



ooOoo



POR SUERTE NO HAN PARALIZADO OBRAS DEL ISSSTE. Hablando de la institución de la cual fue director general el deliciense Reyes Baeza, la construcción de la clínica que dará servicio a toda la región continúa a pesar del cambio de gobierno, cuando pudiera esperarse que las obras se suspendieran.







La ubicación es un tanto lejana, por la avenida de Las Moras, entre la avenida de las Industrias y la Mead Johnson, ya se ven levantados dos pisos y su barda perimetral; si lo del Hospital Regional no se ha dado, por la causa que sea ni está contemplado para este año, si todo marcha conforme a lo planeado, este año la burocracia del Estado estrenaría instalaciones, mientras la actual clínica quedaría para consulta, infraestructura suficiente para atender la demanda actual.