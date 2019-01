Se cae al canal de la Col Santa Fe

Pasadas de las 3 de la madrugada de este miércoles el conductor de una camioneta se precipitó al interior del canal que corre paralelo a la colonia Santa Fe, dejando solo daños materiales considerables.



El número de emergencias 9-1-1 recibió el llamado pasadas de las 3 de la madrugada alertando de un accidente en el canal revestido antes referido.



Al llegar se percataron que se trata de una camioneta tipo pick up de la marca Mazda, color azul con una franja gris, cabina y media sin matriculas de circulación.



Se dijo que no hubo heridos solo pérdidas materiales moderaras, pues por fortuna el canal no llevaba gran nivel del agua.



Al final la policía vial tomó nota del caso y una grúa procedió a sacarla para asegurarla.